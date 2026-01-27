Tại xã Yên Lập, Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cùng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Lập sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 38 thửa đất vào sáng 8/2.

Theo đó, 38 thửa đất đấu giá thuộc các khu Bến Sơn, Tràn Đồng Miếu (Khu Chùa 11 và Chùa 12), khu Thống Nhất, khu Đèo Cả, xã Yên Lập. Tất cả các thửa đất đều là tài sản của UBND xã Yên Lập.

Diện tích các thửa đất từ 144-398,2m2/thửa. Giá khởi điểm từ 1,8-5,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ 259,2 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ và phiếu trả giá đến 17h ngày 4/2. Lưu ý, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng bỏ vào 2 phong bì riêng biệt được dán kín và có chữ ký của người trả giá tại các mép dán phong bì và gửi riêng 2 phong bì qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND xã Yên Lập.

101 thửa đất tại các xã Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sẽ được tổ chức đấu giá trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại xã Cẩm Khê, sáng 9/2, Công ty Đấu giá Hợp danh LTA cùng Ban quản lý dự án xã Cẩm Khê sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 32 thửa đất là tài sản của UBND xã Cẩm Khê.

Trong đó có 29 thửa đất đấu giá thuộc khu Vực Câu và 3 thửa đất thuộc khu vực Cây Côm, khu Tân Lập, xã Cẩm Khê.

Diện tích các thửa đất từ 96-162,8m2/thửa. Giá khởi điểm từ 7-10 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ 700 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 4/2 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh LTA.

Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính bằng hình thức gửi “thư bảo đảm” đến Công ty Đấu giá Hợp danh LTA. Các trường hợp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá giao đến sau 17h ngày 4/2 của bưu tá sẽ là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại Hội trường Trung tâm hội nghị xã Cẩm Khê.

Tại xã Tam Nông, Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ cùng Phòng Kinh tế xã Tam Nông sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 31 thửa đất là tài sản của UBND xã Tam Nông vào sáng 10/2.

Các thửa đất đấu giá thuộc khu 7, xã Tam Nông. Diện tích các thửa đất từ 84-171,5m2/thửa. Giá khởi điểm từ 8-10 triệu đồng/m2; tương đương mỗi thửa đất có giá khởi điểm từ 672 triệu đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ và phiếu trả giá đến 17h ngày 5/2 qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND xã Tam Nông.