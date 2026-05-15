Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa thông tin thiết yếu đến từng người dân

Quán triệt tinh thần lấy người dân làm trung tâm, Kế hoạch số 819/KH-CAT-PV01 của Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa ban hành đã đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đối với một địa phương miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều vùng biên giới khó khăn, việc tiếp cận thông tin chuẩn xác là chìa khóa căn cơ để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Lực lượng Công an tỉnh xác định, mục tiêu cốt lõi của công tác truyền thông trực tiếp không chỉ là truyền tải các điều luật khô khan, mà phải hướng đến nâng cao nhận thức thực chất, xóa bỏ các “vùng lõm” kiến thức nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo thông tin cho bà con buôn làng.

Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc.

Để thông tin pháp luật thấm sâu vào đời sống, nội dung tuyên truyền đã được tinh gọn, biên tập kỹ lưỡng, bám sát các vấn đề sát sườn và thời sự nhất. Trọng tâm tuyên truyền xoay quanh các lĩnh vực đất đai, nhà ở, nông nghiệp, nông thôn, kết hợp với các vấn đề an sinh như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em. Đồng thời, các nội dung đặc thù như phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hay hướng dẫn ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài cũng được lồng ghép chặt chẽ. Cách tiếp cận từ sớm, từ xa thông qua việc truyền thông các dự thảo chính sách sắp trình Quốc hội ban hành năm 2026 giúp người dân dễ dàng nắm bắt, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Điểm nổi bật của phương thức này là sự linh hoạt và sáng tạo trong tiếp cận các nhóm đối tượng đặc thù. Tại các vùng sâu, vùng xa, tài liệu pháp luật được dịch sang tiếng bản địa; lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản để tổ chức trò chuyện, giải thích giúp bà con dễ nhớ, dễ làm theo. Song song với đó, đội ngũ báo cáo viên và Công an cấp xã liên tục được bồi dưỡng kỹ năng thông qua các mô hình câu lạc bộ, hội thảo, tọa đàm. Sự tương tác trực tiếp này đã tạo nên một sợi dây gắn kết bền chặt, giúp đẩy lùi tận gốc các hủ tục, tình trạng tảo hôn, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật ngay từ căn nhà, mái rẫy.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa pháp luật lên không gian mạng

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, Công an tỉnh Gia Lai xác định, việc đưa pháp luật lên không gian mạng một cách sinh động chính là giải pháp tối ưu để người dân ở cả buôn làng xa xôi lẫn thành thị đều có thể tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Điểm nhấn công nghệ rõ nét trong Kế hoạch 819 là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo mô hình mở đại chúng (MOOC). Hệ thống Fanpage và mạng xã hội Zalo từ cấp tỉnh đến cấp xã được vận hành đồng bộ để chia sẻ các nội dung đã được "mềm hóa" thành dạng đồ họa thông tin (Infographic) hoặc các video ngắn sinh động, dễ tiếp thu. Đặc biệt, lực lượng công an đã tích hợp sâu dữ liệu truyền thông pháp luật qua ứng dụng định danh điện tử VNeID và Cổng thông tin điện tử của ngành. Nội dung số hóa tập trung mạnh vào các vấn đề nóng như phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến hay các quy định về dân chủ ở cơ sở liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động.

Việc kết hợp giữa đổi mới hình thức tuyên truyền với thúc đẩy chuyển đổi số cho thấy quyết tâm của Công an tỉnh Gia Lai trong xây dựng môi trường pháp lý gần dân, dễ tiếp cận, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PBGDPL, gắn tuyên truyền pháp luật với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân và sự phát triển bền vững của địa phương.