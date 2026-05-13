UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, trọng tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hình thức tuyên truyền, góp phần giảm nghèo thông tin ở vùng khó khăn.

Kế hoạch được triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nơi còn tồn tại hủ tục, tập quán lạc hậu hoặc nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế.

Đối tượng hướng tới gồm đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật; cán bộ dân tộc, tôn giáo; người có uy tín trong cộng đồng; học sinh, sinh viên và đồng bào DTTS sinh sống tại các địa bàn miền núi.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu số hóa 70% chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để công bố công khai trên môi trường mạng hoặc phát hành bằng hình thức phù hợp với từng địa bàn. Mỗi xã đặc biệt khó khăn sẽ có ít nhất 2 người làm công tác phổ biến pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng bài bản.

Cùng với đó, khoảng 50% người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; 60% người dân tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; 70% người dân thuộc các nhóm DTTS còn nhiều khó khăn sẽ được tiếp cận pháp luật bằng hình thức phù hợp.

Giai đoạn 2031-2035, Thanh Hóa đặt mục tiêu 100% chương trình, tài liệu phổ biến pháp luật được cập nhật, chỉnh lý hoặc ban hành mới; đồng thời được số hóa, công bố công khai trên môi trường mạng hoặc phát hành rộng rãi.

Đáng chú ý, đến năm 2035, tỉnh phấn đấu 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục của từng dân tộc. Nội dung pháp luật sẽ được lồng ghép thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên tòa giả định, diễn đàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở.

Đồng thời, tỉnh chú trọng xây dựng các tiểu phẩm, phóng sự, câu chuyện tình huống pháp luật gắn với đời sống đồng bào DTTS; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, báo chí, phát thanh - truyền hình địa phương, trong đó ưu tiên sử dụng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Thanh Hóa sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội, thư viện điện tử, tủ sách pháp luật điện tử, chuyên trang hỏi đáp pháp luật trực tuyến và các phần mềm chuyên dụng. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng miền.