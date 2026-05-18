Sáng 18/5, tại Trường THPT Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 13, Công an xã Mường Lát và nhà trường tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và học sinh. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh cùng đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia.

Thông qua hình thức sân khấu hóa một phiên tòa thực tế, học sinh được trực tiếp theo dõi diễn biến xét xử, lắng nghe phân tích về hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật như ma túy, bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng và các tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Không chỉ là hoạt động ngoại khóa, “Phiên tòa giả định” còn được xem là cách làm hiệu quả trong giảm nghèo thông tin pháp luật cho học sinh vùng cao. Tại nhiều địa bàn miền núi, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan, sinh động giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao nhận thức pháp luật một cách thiết thực.

Khác với cách tuyên truyền lý thuyết thông thường, mô hình phiên tòa giả định giúp học sinh được tiếp cận kiến thức pháp luật thông qua các tình huống gần gũi với đời sống. Qua từng phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án, các em hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh xa tệ nạn xã hội.

Nhiều học sinh chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa, mạnh dạn trao đổi và tham gia trả lời các câu hỏi tình huống pháp luật do đại diện Viện kiểm sát đưa ra. Nội dung giao lưu tập trung vào phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng và trách nhiệm của thanh thiếu niên khi sử dụng mạng xã hội.

Không khí chương trình diễn ra sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc của một phiên tòa thực tế. Qua đó, học sinh không chỉ được bổ sung kiến thức pháp luật mà còn từng bước hình thành kỹ năng ứng xử, lối sống lành mạnh và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Theo Ban tổ chức, việc duy trì các hoạt động tuyên truyền bằng mô hình trực quan như “Phiên tòa giả định” giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Thông qua chương trình, các đơn vị cũng kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.