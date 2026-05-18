Đẩy mạnh giảm nghèo thông tin, chuyển đổi số cho người dân vùng cao

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án số 09 về phát triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Lào Cai năm 2026, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Lào Cai đặt mục tiêu tạo chuyển biến toàn diện trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy sản xuất và phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Lào Cai đặt mục tiêu tạo chuyển biến toàn diện trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy sản xuất và phát huy vai trò chủ thể của người dân thông qua truyền thông, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Năm 2026, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt trên 5%; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1,5% trở lên; đồng thời phát triển mạnh các vùng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Lào Cai xác định là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về phát triển toàn diện khu vực nông thôn trong thời kỳ mới.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương đa dạng hóa hình thức truyền thông thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và các buổi sinh hoạt cộng đồng tại thôn, bản. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được gắn với vận động người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ biến chính sách về dịch vụ môi trường rừng, phát triển dược liệu dưới tán rừng, kinh tế lâm nghiệp và định hướng tham gia thị trường tín chỉ carbon nhằm tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân miền núi.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh phấn đấu thành lập mới trên 10 hợp tác xã nông nghiệp, đồng thời mở rộng các mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Việc đẩy mạnh truyền thông được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm nghèo thông tin cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tiếp cận tri thức mới, ứng dụng công nghệ vào lao động, sản xuất và đời sống.

Đáng chú ý, tỉnh tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ sản xuất nông nghiệp như quản lý đất đai, số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và thông tin thị trường. Đây là nền tảng để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với thông tin sản xuất, tiêu thụ nông sản và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế.

Lào Cai cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên rừng, giám sát thiên tai, xây dựng bản đồ số nguy cơ sạt lở, lũ quét nhằm nâng cao khả năng cảnh báo sớm, bảo vệ an toàn cho người dân khu vực miền núi.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển “nông dân số”

Song song với chuyển đổi số, Lào Cai xác định phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững.

Tỉnh sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại và chuyển đổi số. Các chương trình tập huấn được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương, tập trung vào kỹ năng quản trị sản xuất, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Đối với người dân, đặc biệt là nông dân vùng cao, tỉnh chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Nội dung đào tạo ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông nghiệp.

Ngoài kỹ thuật sản xuất, người dân còn được trang bị kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số và tiếp cận thị trường trực tuyến. Qua đó giúp nông dân từng bước thích ứng với môi trường sản xuất mới, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng thu nhập.

Đặc biệt, Lào Cai hướng tới xây dựng mô hình “nông dân số”, hỗ trợ người dân tiếp cận hạ tầng số, nền tảng số và các ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn, giảm nghèo thông tin một cách bền vững.

Bên cạnh đào tạo kỹ năng số, tỉnh cũng tập trung nâng cao năng lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp nông nghiệp trong xây dựng phương án sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cùng với việc huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông và hạ tầng số, Lào Cai kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển nông thôn toàn diện; qua đó nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới bền vững trong giai đoạn 2026-2030.