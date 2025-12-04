Các y, bác sĩ đã khám và tư vấn sức khỏe cho người dân vùng biên giới Ia Pnôn. Ảnh: Ngọc Thu

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Tại chương trình, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 đã khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 450 lượt người dân thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, điều trị các bệnh lý thông thường, tư vấn phòng bệnh theo mùa và cấp thuốc miễn phí với tổng kinh phí chương trình hơn 120 triệu đồng.

Sự tỉ mỉ và ân cần của những người lính quân y đã mang lại niềm tin và động viên lớn. Những phần thuốc, lời thăm hỏi, dặn dò về cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh tật đã giúp bà con nhân dân xã biên giới Ia Pnôn yên tâm, tin tưởng hơn vào cuộc sống.

Y, bác sĩ phát thuốc, dặn dò, hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Ảnh: Ngọc Thu

Cùng với công tác chuyên môn, các y, bác sĩ còn tích cực tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, qua đó giúp bà con thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Anh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, cho biết: “Bên cạnh việc khám, chữa bệnh, chúng tôi đặc biệt chú trọng tư vấn, hướng dẫn người dân cách tự chăm sóc sức khỏe, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để điều trị kịp thời. Đây là trách nhiệm, cũng là tình cảm của cán bộ, nhân viên y tế quân đội đối với người dân vùng biên giới, nơi Binh đoàn 15 đang đứng chân, gắn bó".

Kết thúc chương trình, số thuốc chưa sử dụng sẽ được bàn giao lại Trạm Y tế xã Ia Pnôn để tiếp tục phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trao quà cho già làng, trưởng thôn, hộ gia đình chính sách. Ảnh: Ngọc Thu

Dịp này, Bệnh viện Quân y 15 phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã trao 85 suất quà (tổng trị giá hơn 40 triệu đồng) cho già làng, trưởng thôn, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS trên địa bàn.

Chương trình đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm của bộ đội với nhân dân, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân vững chắc, tạo động lực để đồng bào các DTTS nơi biên cương vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.