Ngày 30/12, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2025 ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính với nhiều kết quả thực chất, được người dân và doanh nghiệp đánh giá tích cực.

Tỉnh đã ban hành 3 phương án cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào 790 thủ tục thuộc nhóm cấp phép, cấp giấy chứng nhận.

Sau 3 đợt rà soát, 100% thủ tục hành chính thuộc diện xem xét được cắt giảm, với mức giảm bình quân 55,15% thời gian giải quyết, vượt 25,15% so với mục tiêu Chính phủ giao.

Gia Lai thuộc "top" đầu cả nước về phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà

Đáng chú ý, Gia Lai ban hành Quy chế liên thông nhóm thủ tục đầu tư - nông nghiệp - môi trường - xây dựng - phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống 38 ngày.

Đặc biệt, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 3 giờ, tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền. UBND tỉnh đã ban hành 14 quyết định ủy quyền, trao quyền giải quyết 258 thủ tục hành chính cho các sở, ngành, qua đó rút ngắn quy trình xử lý và giảm tầng nấc trung gian.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, trực tiếp giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Một điểm mới là Gia Lai triển khai thủ tục hành chính “không phụ thuộc địa giới hành chính”, cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh. Đồng thời, tỉnh thí điểm mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến tại ngân hàng, bưu điện và bố trí quầy ưu tiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Năm 2025, Gia Lai công bố danh mục 436 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu; tổ chức đào tạo hơn 6.200 lượt cán bộ, công chức cấp xã về nghiệp vụ và kỹ năng số. Nhờ đó, tỉnh đạt 96,63 điểm chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn hơn.