Sắc xanh phủ kín khắp thị trường trong phiên chiều 16/12, có lúc hơn 400 mã tăng giá, rất nhiều mã tăng trần và VN-Index có thời điểm tăng 43 điểm lên gần 1.690 điểm trong bối cảnh lực cầu bắt đáy bất ngờ tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 16/12, chỉ số VN-Index tăng 33,17 điểm (+2,02%) lên 1.679,18 điểm. VN30-Index tăng hơn 40 điểm lên 1.909,87 điểm. Tổng cộng có 304 mã tăng giá, trong đó có 14 mã tăng kịch trần. Chỉ có 85 mã giảm giá. Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng chứng kiến hơn 100 mã tăng điểm.

Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm. Trong đó, nhóm bất động sản và chứng khoán tăng mạnh, với nhiều mã tăng trần như: Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII), VNDirect (VND), Vinpearl (VPL), CEO…

Dòng tiền được cải thiện mạnh mẽ, với thanh khoản đạt gần 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với phiên trước.

Nhóm dầu khí và ngân hàng cũng diễn biến ấn tượng. Cổ phiếu HDBank (HDB) và Eximbank (EIB) tăng trần. Cổ phiếu PVD và BSR cũng tăng hết biên độ cho phép với dư mua giá trần lên tới vài triệu đơn vị.

Cổ phiếu đồng loạt tăng trở lại. Ảnh: Tùng Đoàn

Cổ phiếu Vingroup (VIC) đi ngang ở mức 142.900 đồng/cp, còn lại 3 mã VPL, Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) tăng mạnh.

Nhóm tiêu dùng cũng tăng ấn tượng với Thế Giới Di Động (MWG) và Masan (MSN) tăng khá mạnh.

Ở chiều ngược lại một số mã bị bán mạnh như Hóa chất Đức Giang (DGC), Quốc Cường Gia Lai (QCG).

Trước đó, cổ phiếu QCG tăng trần 4 phiên liên tiếp với tổng mức tăng hơn 30%, từ 14.400 đồng, lên 18.800 đồng/cổ phiếu. Trong phiên 16/12, cổ phiếu QCG giảm sàn sau khi có thông tin cựu CEO Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố.

Cụ thể, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG - sàn HOSE) và cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cùng 20 bị can khác về 5 tội danh.

Trước đó, ngày 22/7/2024, Quốc Cường Gia Lai quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Như Loan và bầu con trai bà Loan là ông Nguyễn Quốc Cường vào vị trí Tổng giám đốc. Giai đoạn trước năm 2020, bà Loan giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tại Quốc Cường Gia Lai, tới tháng 8/2020 từ nhiệm vị trí Chủ tịch, chỉ giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT.

Thanh khoản có dấu hiệu cải thiện rõ nét sau vài tuần trầm lắng khi lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh lên mức rất cao 7-7,4%/năm. Các ngân hàng trong khoảng một tháng qua đẩy mạnh tăng lãi suất huy động ở vào thời điểm cuối năm 2025.

Tuy nhiên, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng một vài ngày qua có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoại trừ nhóm cổ phiếu “họ Vin”, rất nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh kể từ giữa tháng 10 tới nay, với mức giảm lên tới 20-50%. Đây là một mức chiết khấu được đánh giá là khá hấp dẫn

Mặc dù trầm lắng gần đây, nhưng thị trường chứng khoán đã ghi nhận một năm 2025 bùng nổ thanh khoản và điểm số. Chỉ số VN-Index tăng khoảng 35% kể từ đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân gần 29,5 nghìn tỷ đồng, một con số cao chưa từng có.

Nhiều tổ chức và chuyên gia vẫn đưa ra nhận định tích cực cho TTCK trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng ấn tượng và chính sách nới lỏng vẫn được duy trì. Pháp lý và hạ tầng TTCK được cải thiện mạnh mẽ. TTCK Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi…

Ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới JPMorgan vừa đưa ra dự báo VN-Index có thể cán mốc 2.200 điểm trong năm 2026, nhờ làn sóng cải cách kinh tế quy mô lớn và chính sách tài khóa mở rộng hiếm thấy của Chính phủ.

JPMorgan cho rằng năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong chính sách công của Việt Nam, với 4 trụ cột then chốt: Nâng cao vai trò khu vực tư nhân, tinh gọn bộ máy hành chính, đẩy mạnh phát triển hạ tầng và tăng đầu tư cho nghiên cứu - phát triển. Các cải cách này được kỳ vọng tháo gỡ rào cản trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, hạ tầng cho tới các thị trường giao dịch đặc thù, qua đó cải thiện triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.