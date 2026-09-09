Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

3 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm nay.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Để bảo đảm tiến độ xây dựng và chất lượng nội dung các dự thảo, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng) tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp; phối hợp với các cơ quan rà soát nội dung, bảo đảm tính thống nhất giữa các dự án luật này và các luật có liên quan (như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Thuế…).

Thủ tướng lưu ý, phải tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, trình dự thảo luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc, quy định kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Việc lấy ý kiến 3 luật phải tiến hành một cách rộng rãi, thực chất với đối tượng chịu tác động, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức, hiệp hội, đoàn thể… và khi lấy ý kiến nhân dân phải giải thích rất rõ mục tiêu, nội hàm chính sách, tránh cách hiểu khác nhau hoặc không hiểu rõ.

Các bộ chủ trì soạn thảo phải rất cầu thị, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để dự thảo luật khi được thông qua thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thực chất.

Thủ tướng cũng lưu ý đánh giá tác động đầy đủ khi xây dựng và ban hành chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp, tránh tình trạng có khoảng trống hoặc xung đột pháp lý khi triển khai thực hiện làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt quan điểm "không để xảy ra tình trạng luật được ban hành nhưng không triển khai được do vướng mắc của luật khác có liên quan".

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu rà soát, xác định những nhóm chính sách đưa vào các dự án luật và những nhóm chính sách đưa vào văn bản hướng dẫn.

Lưu ý phải thực sự cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Thủ tướng nêu rõ, tránh tình trạng trên bộ giảm nhưng dưới địa phương tăng, gây ra những điểm nghẽn, rào cản với phát triển...

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9.