Những năm vừa qua thể chế, cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, doanh nghiệp và tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế ngày càng hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn.

Chiều 28/11, tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025 với chủ đề "Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp", đại diện hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) đã trình bày tham luận về thực trạng và giải pháp thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW tại hợp tác xã nông nghiệp Phước Hưng.

Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng đã làm tốt vai trò cầu nối với DN, kêu gọi liên kết 4 nhà, mở rộng dịch vụ mới, hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng doanh thu và góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, với quy mô hơn 660 ha lúa của thành viên và bà con trên địa bàn xã, hợp tác xã đã liên kết sản xuất tiêu thụ lúa giống với Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed - Chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên; Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI và một số công ty khác trong nước. Hàng năm, sản lượng thu mua bình quân trên 1.200 tấn /năm, cá biệt có năm lên đến 2.500 tấn/năm; doanh thu hàng năm gần 14 tỷ; giá trị gia tăng đem lại cho thành viên khoảng 2,5 tỷ đồng/năm.

Phát triển kinh tế tập thể được xem là chiến lược trong phát triển kinh tế của tỉnh. Tại Gia Lai, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã những năm vừa qua tiếp tục có bước phát triển tích cực cả về quy mô và chất lượng, số lượng hợp tác xã năm sau cao hơn năm trước, các hợp tác xã đã từng bước củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, góp phần trong việc cung ứng dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Một số hợp tác xã nông nghiệp đã thực sự hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín, từ sự liên kết chặt chẽ giữa các hợp tác xã với các thành viên, hộ gia đình để có sản phẩm đầu vào ổn định đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm của hợp tác xã.

Ước đến hết năm 2025 có 780 hợp tác xã với 300.075 thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 62 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp; 272 chuỗi liên kết các loại cây trồng với tổng diện tích 249.876 ha, 180 trại liên kết chăn nuôi, 16.200 đàn ong, 57 nhà nuôi chim yến tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 31 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

Để phát huy hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã và thúc đẩy liên kết với các thành phần kinh tế, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cũng giống như liên kết sản xuất tiêu thụ lúa giống giữa hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng với Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, với Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển nông nghiệp ADI và 1 số Công ty khác, tại khu vực tây Gia Lai, nhờ mối liên kết chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ giữa hợp tác xã - nông dân-doanh nghiệp, nhiều sản phẩm cà phê và hồ tiêu của Gia Lai đã và đang tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sự hợp tác này góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường cho cả hai bên.

Nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đã hình thành, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp hợp tác xã tiếp cận công nghệ, vốn và thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng. Qua đó, nông nghiệp Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, khi những mô hình liên kết kiểu mới không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo ra giá trị bền vững cho toàn vùng.

Lâm Viên