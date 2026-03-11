Theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu TrendForce, chi phí bộ nhớ và bộ vi xử lý (CPU) đang tăng đột biến, có khả năng đẩy giá bán lẻ các dòng laptop phổ thông tăng gần 40% trong năm 2026.

Một mẫu máy tính có giá đề xuất (MSRP) khoảng 900 USD hiện ghi nhận chi phí DRAM và ổ cứng SSD chiếm tới 30% giá trị linh kiện, thay vì mức 15% như trước đây. Chỉ riêng yếu tố này đã có thể buộc các hãng phải tăng giá bán lẻ thêm hơn 30% nếu muốn duy trì biên lợi nhuận.

TrendForce dự báo khủng hoảng linh kiện sẽ đẩy giá laptop tăng 40% năm 2026. Ảnh: Cnet

Báo cáo của TrendForce chỉ ra Intel đã tăng giá các dòng CPU phổ thông và thế hệ cũ hơn 15%, đồng thời dự kiến tiếp tục tăng giá các dòng chip cao cấp vào quý II. Khi kết hợp lại, chi phí dành cho bộ nhớ và CPU có thể chiếm tới 58% tổng giá trị linh kiện của một chiếc laptop, tăng mạnh so với mức 45% trước đó.

Đối với Apple, việc tự thiết kế chip riêng giúp hãng này có sự bảo vệ đáng kể trước những biến động giá từ Intel. Đơn cử, chip A18 Pro trên dòng MacBook Neo mới được sản xuất bởi TSMC theo các thỏa thuận cung ứng trực tiếp của Apple. Tuy nhiên, "táo khuyết" không hoàn toàn miễn nhiễm với áp lực thị trường. Chi phí DRAM và bộ nhớ flash NAND vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ dòng Mac, từ mức RAM 8GB cố định trên MacBook Neo đến các cấu hình dung lượng cao trên MacBook Pro.

Sức ép thị trường đã bắt đầu lộ diện qua những thay đổi âm thầm trong chính sách kinh doanh của Apple. Tuần trước, hãng đã loại bỏ tùy chọn nâng cấp bộ nhớ 512GB khi mua Mac Studio, giới hạn mức tối đa ở 256GB. Đáng chú ý, tùy chọn 256GB cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể: để nâng cấp từ 96GB lên 256GB trên dòng máy M3 Ultra, người dùng hiện phải trả 2.000 USD, thay vì mức 1.600 USD như trước đây.

TrendForce nhận định rằng các thương hiệu "cấp một" với mối quan hệ sâu rộng với nhà cung cấp sẽ có vị thế tốt nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng giá này. Apple là cái tên đứng đầu danh sách đó, nhưng việc khai tử tùy chọn nâng cấp trên Mac Studio cho thấy ngay cả “gã khổng lồ” này cũng đang phải chịu đựng những áp lực chung từ thị trường linh kiện toàn cầu.

Chiến lược đa dạng hóa dải sản phẩm, từ MacBook Neo giá rẻ đến dòng MacBook "Ultra" cao cấp sắp ra mắt, được xem là cách Apple duy trì thị phần trong bối cảnh mặt bằng giá laptop Windows có thể tăng vọt vào cuối năm nay.

(Theo Macrumors)