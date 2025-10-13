Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT1, CT3, CT4 thuộc khu đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (trước đây là xã Kim Hoa, huyện Mê Linh) đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 đến hết ngày 5/11.

Trong đợt mở bán đầu tiên, có 480 căn hộ trên tổng số 720 căn của dự án. Trong đó, 408 căn được bán với giá gần 20,2 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT và phí bảo trì). Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/m2 so với giá tạm tính chủ đầu tư đưa ra hồi tháng 4.

Số căn thuê mua còn lại (72 căn) có giá 244.515 đồng/m²/tháng, đã gồm thuế VAT và chưa có phí bảo trì. Khách hàng dự kiến ký hồ sơ từ 25/11.

Dự án do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 5/2023, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4ha.

Dự án quy hoạch trên 4 lô đất CT01-CT04, gồm 9 tháp cao 9 tầng nổi và 1 tầng hầm. Theo tiến độ, công trình có thể bàn giao căn hộ vào cuối năm 2026.

Một dự án khác cũng đủ điều kiện mở bán là khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực (tên thương mại Rice City Long Châu), phường Bồ Đề (trước đây là phường Thượng Thanh, quận Long Biên), chính thức nhận hồ sơ từ 1/10 đến 4/11.

Dự án do liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng cộng 1.951 căn hộ, trong đó 1.765 căn để bán, còn lại cho thuê mua. Dự án gồm 3 tòa CT1, CT2, CT3 cao 22 tầng (chưa tính tầng hầm và tum thang), quy mô dân số hơn 4.580 người.

Giá bán trung bình công bố là 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Kinh phí bảo trì là 560.072 đồng/m2 (nộp một lần khi bàn giao). Giá thuê mua trung bình 346.701 đồng/m2/tháng (đã gồm VAT).

Cách đây khoảng 4 tháng, giá tạm tính chủ đầu tư đưa ra 26-27 triệu đồng/m2, tức đã tăng hơn 2,4 triệu đồng/m2.

Với mức giá hiện tại, căn nhỏ nhất 32,3m2 có giá khoảng 950 triệu đồng, căn lớn nhất 77,2m2 có giá hơn 2,26 tỷ đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất hiện nay tại Hà Nội.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trước đó, kỷ lục thuộc về dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ), có giá tạm tính 25 triệu đồng/m2.

Dự án do liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (Udic), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá tạm tính căn hộ khoảng 25 triệu đồng/m2 - tương đương 1,75 tỷ đồng cho căn 70m2. Giá cho thuê 150.000 đồng/m2/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng/tháng cho căn 70m2). Giá thuê mua 390.000 đồng/m2/tháng, tương đương 27,3 triệu đồng/tháng cho căn 70m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến quý IV/2025, dự án cao 25 tầng (5 tầng đế, 20 tầng căn hộ), diện tích xây dựng khoảng 9.300m2, dự kiến bàn giao quý IV/2027.

Vào tháng 11, dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (trước đây là Kim Chung, huyện Đông Anh) cũng sẽ nhận hồ sơ.

Dự án do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, gồm 3 tòa cao 12 tầng (1 tum), tổng diện tích sàn 109.400m2, cung cấp hơn 1.100 căn hộ cho 3.900 cư dân. Cơ cấu gồm 589 căn hộ để bán, 212 căn cho thuê, 128 căn thuê mua, còn lại là căn hộ thương mại.

Giá bán tạm tính 18,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì). Giá cho thuê 91.700 đồng/m2/tháng, thuê mua 312.860 đồng/m2/tháng trong 5 năm. Các căn hộ diện tích 49,8-64m2, tương đương giá bán từ 920 triệu đến 1,2 tỷ đồng.

Thời gian nhận hồ sơ dự kiến 10/11-19/12.

Sắp tới, dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư cũng sẽ mở bán.

Dự án gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm, 1 tum, tổng 419 căn hộ để bán và 47 căn cho thuê, diện tích 40–76,6m2.

Giá bán tạm tính 20,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì khoảng 392.000 đồng/m2). Giá thuê mua 288.527 đồng/m2/tháng.

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026. Trước đó, theo thông tin của Sở Xây dựng Hà Nội, hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý III/2025.

Từ cuối 2024 đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công nhưng giá có xu hướng tăng. Nếu 3 năm trước, giá mở bán nhà ở xã hội chủ yếu dưới 20 triệu đồng/m2 thì nay đã xuất hiện hàng loạt kỷ lục mới, cao nhất lên tới 29,4 triệu đồng/m2. Trước xu hướng này, mới đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị Hà Nội thanh tra giá nhà ở xã hội trên địa bàn.

Danh sách các dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán tại Hà Nội: