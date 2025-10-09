Hà Nội có 6 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đang thi công, với tổng số hơn 4.400 căn hộ; 2 dự án khác đã được UBND TP Hà Nội giao cho chủ đầu tư, quy mô hơn 2.100 căn.

Ngoài ra, thành phố cũng đang thẩm định 29 hồ sơ mới, tổng diện tích đất khoảng 70ha, tương đương hơn 28.000 căn hộ NƠXH.

Ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết một số dự án của Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty HUD đang được triển khai đúng tiến độ, chuẩn bị cất nóc.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội đã được đưa vào sử dụng, giá bán gần 15 triệu đồng/m2. Ảnh: Hồng Khanh

Tuy nhiên, một số dự án vẫn chậm tiến độ, điển hình là dự án do Liên danh Công ty Bic Việt Nam và Him Lam Thủ đô thực hiện, có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2025.

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tiến độ hoàn thành nhà xã hội ngày 8/10, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển NƠXH, nhưng cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thực hiện.

“Không chỉ dừng ở việc khởi công hay chấp thuận chủ trương, mà thành phố cần tập trung để các dự án sớm cất nóc, hoàn thiện và đủ điều kiện mở bán. Quan trọng hơn là phải đảm bảo căn hộ thực, giá trị thực phục vụ đúng người dân có nhu cầu ở thực”, ông Sinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng bày tỏ lo ngại khi giá NƠXH tại Hà Nội đang ở mức cao kỷ lục, không phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp.

“Giá cao có thể một phần do năng lực chủ đầu tư yếu, kéo dài tiến độ khiến chi phí tăng, hoặc có hiện tượng lợi dụng chính sách để thổi giá. Cần kiểm soát chặt, tránh để người dân khó tiếp cận”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu.

Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội sớm lập tổ công tác thanh, kiểm tra thực tế tại các dự án, đồng thời phối hợp thường xuyên với Bộ và Sở Xây dựng để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch phát triển NƠXH đến năm 2025.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay thành phố đã hoàn thành 1 dự án với khoảng 1.340 căn hộ; 5 dự án khác đủ điều kiện đưa ra thị trường với 4.635 căn hộ.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến cung ứng khoảng 17.300 căn hộ từ 16 dự án, đạt 94% mục tiêu kế hoạch đề ra.

Từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt dự án NƠXH tại Hà Nội được khởi công, tuy nhiên giá bán lại có xu hướng tăng mạnh.

Mức cao nhất hiện nay là khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu) với giá 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì) mở bán từ 1/10. Người mua phải chi 940 triệu đến 2 tỷ đồng, tùy diện tích để sở hữu nhà tại đây.

Kỷ lục trước đó thuộc về dự án NƠXH ở Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) có giá bán tạm tính là 25 triệu đồng/m2.

Hồi tháng 3/2023, dự án NƠXH NHS Trung Văn tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ) ghi nhận mức giá mở bán cao nhất khi đó với hơn 19,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giai đoạn trước năm 2023, mức giá bán NƠXH tại Thủ đô dao động từ 13-17 triệu đồng/m2.