Khó khăn nối tiếp khó khăn

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện đội tàu R.L hoạt động trên vịnh Hạ Long cho biết, hiện nhiều tàu du lịch phải neo đậu tại bến do chưa vào mùa cao điểm, lượng khách thưa thớt, trong khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh khiến mỗi chuyến đi đều có nguy cơ thua lỗ.

Đại diện đội tàu R.L cho biết, doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Yagi, tiếp đó là hệ lụy của sự cố tàu Vịnh Xanh bị lật. Đến nay, giá nhiên liệu tiếp tục leo thang càng đẩy hoạt động kinh doanh vào thế khó.

Hiện đơn vị vận hành hai tàu, mỗi tàu 48 chỗ, nhưng do giá dịch vụ không thể điều chỉnh trong khi chi phí nhiên liệu tăng hơn 50%, việc khai thác gần như không mang lại lợi nhuận.

Nhiều tàu du lịch neo đậu tại cảng Tuần Châu trong lúc du lịch thấp điểm và giá nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Phạm Công

Đại diện đội tàu R.L cho biết, trước đây mỗi lần tiếp khoảng 1.000 lít dầu chỉ tốn hơn 20 triệu đồng, nay chi phí đã vượt 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, trên vịnh xuất hiện nhiều tàu tải trọng lớn, phục vụ được nhiều khách với đa dạng phân khúc giá, khiến các tàu nhỏ gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn khách.

Vị này cho biết doanh nghiệp đang “bối rối” trong việc tìm hướng đi nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao đến mùa du lịch cao điểm. Việc tăng giá dịch vụ gần như không khả thi do đã ký hợp đồng với các đơn vị lữ hành. Doanh nghiệp chỉ có thể kỳ vọng giá nhiên liệu sớm ổn định để duy trì hoạt động có lãi.

Nhiều thuyền viên tranh thủ sơn lại tàu khi không đưa khách du lịch đi tham quan. Ảnh: Phạm Công

Không được tăng giá dịch vụ với du khách

Liên quan vấn đề này, ông Trần Văn Hồng (Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long) cho biết, dù chi phí nhiên liệu tăng, nhiều chủ tàu vẫn phải giữ nguyên giá dịch vụ đã ký với các công ty lữ hành trong thời hạn ít nhất 6 tháng nhằm đảm bảo cam kết. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng, các bên sẽ phải thương lượng điều chỉnh giá, song mức tăng sẽ được cân nhắc hợp lý, tránh gây sốc cho du khách.

“Hiện tại, nhiều doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận, thậm chí hòa vốn để duy trì hoạt động và giữ chân khách hàng. Với các hợp đồng đã ký, việc thay đổi giá là không thể,” ông Hồng chia sẻ.

Ông Hồng cho biết thêm, trong giai đoạn giá xăng dầu bắt đầu tăng, các tàu du lịch tại khu vực Tuần Châu gặp khó khăn khi tiếp cận nhiên liệu do hạn mức cung ứng tại cây xăng địa phương.

Trạm này phục vụ hơn 200 tàu nhưng chỉ được cấp khoảng 20 khối/ngày, thậm chí có thời điểm giảm xuống còn 10 khối/ngày, khiến nhiều tàu chỉ mua được khoảng 300 lít dầu.

Tại khu vực cảng Tuần Châu có 1 cửa hàng xăng dầu phục vụ khoảng 200 tàu du lịch. Ảnh: Phạm Công

Hiện nay, tình trạng cung ứng nhiên liệu đã dần ổn định khi doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh phương án phân phối. Tuy vậy, bài toán chi phí vẫn là thách thức lớn. Trong bối cảnh hiện tại, việc không tăng giá dịch vụ được xem là trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho du khách. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nhiều đơn vị phải chấp nhận bù lỗ để duy trì hoạt động, chờ đợi thị trường và giá nhiên liệu sớm ổn định trở lại.

Theo số liệu của Sở Công Thương, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có hệ thống hạ tầng xăng dầu lớn trong khu vực, gồm cảng xăng dầu B12, 05 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 336.950 m³ và 180 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Trước đó vào thời điểm giá xăng dầu bắt đầu tăng, do lượng khách du lịch tăng cao và một số điểm bán xăng dầu trên biển gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn cung từ doanh nghiệp phân phối, đã có thời điểm nhiều tàu du lịch tập trung mua nhiên liệu tại Cửa hàng xăng dầu Tuần Châu. Sau khi nắm bắt thông tin, Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh (đơn vị đầu mối nhượng quyền bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng) khẩn trương kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung; đồng thời chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát việc cung ứng xăng dầu tại cửa hàng. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Hải Dương (đơn vị quản lý cửa hàng xăng dầu tại đảo Tuần Châu), nguyên nhân chủ yếu là do lượng khách du lịch đến Hạ Long tăng cao theo chương trình kích cầu du lịch của tỉnh, trong khi một số cửa hàng xăng dầu trên biển gặp khó khăn về nguồn cung từ các doanh nghiệp phân phối. Đến nay, sau khi các biện pháp điều tiết được triển khai, việc cung ứng xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Tuần Châu đã trở lại bình thường.