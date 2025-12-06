Anh Nguyễn Văn Hậu (xã Liên Hương, Lâm Đồng) cho biết, gia đình anh bị thiệt hại nặng nề khi nước lũ đổ về vào rạng sáng 4/12 vừa qua.

Cụ thể, 5.000m2 nho của anh bị ngập; dự kiến chỉ 10 ngày nữa sẽ thu hoạch khoảng 5 tấn. Với giá bán tại vườn từ 45.000-50.000 đồng/kg, anh bị thiệt hại hơn 220 triệu đồng. Các gốc nho lâu năm còn bị ngâm nước lâu, chưa biết có thể khôi phục được không.

Ngoài ra, 10.000m2 trồng hành cũng bị lớp đất, đá dày tới 1m vùi lấp. Lớp đất dinh dưỡng đã bị "lột" hết. Chi phí để tái đầu tư, khôi phục diện tích đất trồng là rất lớn.

"Nho chưa đủ độ ngọt, hỏng đến nỗi không còn một trái để ăn. Tôi định thu hoạch xong là có tiền ăn Tết, nhưng giờ thì trắng tay. Đến căn chòi kiên cố cũng bị nước cuốn trôi", anh nói với PV VietNamNet.

Nước lũ rút để lại toàn đất đá trên diện tích đất trồng cây của người dân. Ảnh: NVCC

Anh Hậu kể, khoảng 18h ngày 3/12, anh nhận được thông báo hồ Phan Dũng sẽ xả lũ. Tới 3h30 sáng 4/12, nước lũ tràn về, dâng cao gần 2m.

“Mấy tháng nay, trời mưa nhiều và nước ngập, bà con làm ra bao nhiêu đều mất hết. Tất cả đều thất thu. Nhiều nhà còn mất hết chứ không riêng gì tôi”, anh chia sẻ.

Đối với thanh long, loại cây ăn quả chủ lực của địa phương, ông Nguyễn Anh Mai, Giám đốc HTX Thanh Long Mai Hương (Lâm Đồng) cho biết, 20ha của hợp tác xã bị ngập. Ước tính, khoảng 20 tấn thanh long hư hỏng do trái chưa chín mà cây bị ngâm trong nước.

"Với giá thị trường hiện tại, các hộ dân đã mất 400-500 triệu đồng", ông Mai ước tính. Đây cũng là số tiền các xã viên định dùng để ăn Tết, sau khi thu hoạch xong trái.

Ông nói thêm, hiện tại, chỉ người nào có tiền mới có thể tái đầu tư cho cây (mua phân, chăm sóc). Phải 6 tháng sau, cây mới có thể phục hồi và cho trái trở lại. Trong nửa năm tới, bà con sẽ gặp khó khăn về thu nhập.

Thanh long bị ngập tại tỉnh Lâm Đồng sau đợt mưa lũ ngày 4/12. Ảnh: NVCC

"Do đó, thiết thực nhất lúc này là nông dân được hỗ trợ một phần vốn dựa trên con số thiệt hại thực tế để tái đầu tư cho cây trồng", ông Mai đề xuất.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận (cũ), ông Huỳnh Cảnh, lượng mưa năm nay nhiều cộng với việc các hồ chứa xả nước khiến lũ về bất thường.

Ông cho hay, cây thanh long bị ngập nước có thể phục hồi nhưng trái và hoa sẽ bị hỏng; cần được chăm sóc kỹ để phục hồi năng suất.

Hiện, diện tích thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ) là khoảng 25.000-26.000 ha. Ông Cảnh cho biết diện tích thanh long bị ngập nước trong đợt lũ vừa qua chiếm một phần nhỏ. Khu vực ngập nặng nhất là tại các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Thắng...

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đến trưa 5/12, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng là 4.128ha. Ước tính sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại trên toàn tỉnh là 113 tỷ đồng.