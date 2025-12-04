Chiều tối trên đường đi làm về, chị Đỗ Thị Hà ở Định Công (Hà Nội) tạt vào khu chợ gần nhà để mua thực phẩm nấu bữa tối. Khi hỏi giá các loại rau xanh, chị Hà nhận được câu trả lời từ người bán: “Giá rau xanh mấy bữa nay giảm mạnh rồi”.

Sau đó, người bán báo giá các loại rau: su hào giá còn 17.000 đồng/củ, mầm bắp cải 45.000 đồng/kg, cải canh 15.000 đồng/mớ, ngọn súp lơ 65.000 đồng/kg, cải ngọt 35.000 đồng/kg.

“Giá cải mơ hồi trung tuần tháng 11 đã tăng lên mức 80.000 đồng/kg, nay giảm còn 50.000 đồng/kg”, tiểu thương này nói và cho biết chỉ có cà chua giá vẫn neo 70.000 đồng/kg, chưa có dấu hiệu giảm.

Sau khi đắn đo, chị Hà chọn mua 4 lạng rau cải mơ với giá 20.000 đồng để về nấu canh với thịt băm. Ngoài ra, chị mua thêm 10.000 đồng/lạng hành lá để về chiên trứng.

Nhiều loại rau xanh ở chợ Hà Nội giảm giá mạnh. Ảnh: TA

“Giá giảm khá mạnh rồi nhưng một số loại vẫn khá đắt đỏ. Như hôm qua đi chợ muộn, cà chua 70.000 đồng/kg vẫn không có mà mua. Túi hến tôi định dùng để nấu canh chua đành chuyển qua xào với hành răm”, chị chia sẻ.

Ghi nhận của PV tại chợ Đại Từ (Hà Nội) cho thấy, giá hầu hết các loại rau xanh đều giảm từ 20-30% so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua. Nguyên nhân là bởi nguồn cung rau xanh đang tăng dần.

Theo đó, su hào giá giảm còn 15.000-17.000 đồng/củ, súp lơ trắng giá 25.000 đồng/cây, bắp cải 17.000 đồng/kg, cải mơ, cải cúc và rau dền đồng giá 15.000 đồng/mớ, cải mèo 30.000 đồng/kg, củ cải 40.000 đồng/kg, ngọn đậu Hà Lan 95.000 đồng/kg, cà chua 65.000-70.000 đồng/kg...

Tại chợ Bồ Đề (phường Bồ Đề), khoảng một tuần nay, giá rau xanh cũng hạ nhiệt. Tiểu thương cho hay, su hào giảm còn 12.000 đồng/củ, bắp cải 15.000 đồng/kg, súp lơ từ 20.000-25.000 đồng/cây, đậu Hà Lan 30.000 đồng/kg...

Do bà con tận dụng đất để trống trồng rau nên nguồn cung dồi dào, giá các loại rau xanh tương đối mềm: cải canh, cải cúc, cải ngọt chỉ từ 8.000-10.000 đồng/mớ, cải bó xôi 15.000 đồng/mớ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ rau Văn Đức (HTX rau Văn Đức) thừa nhận, hầu hết giá rau xanh đều đã hạ nhiệt so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua. Trong đó, các loại rau ăn lá như cải ngọt, cải mơ... giá giảm từ 15-20%, các loại rau củ và quả giá giảm khoảng 10%. Riêng bắp cải và cà chua giá vẫn giữ nguyên.

Theo ông Minh, giá rau xanh giảm là do nguồn cung tăng, nhất là các loại rau ăn lá. Như HTX rau Văn Đức, thời điểm giữa tháng 11, có ngày chỉ thu hoạch được 40 tấn rau xanh, rất hiếm ngày được 50 tấn. Mức này sụt giảm đáng kể so với con số 70-80 tấn trước khi xảy ra mưa bão.

Song, những ngày gần đây, HTX thu hoạch được trên 50 tấn mỗi ngày và sản lượng đang có xu hướng tăng lên. Bởi, nhiều loại rau ăn lá chỉ cần gieo trồng từ 25-30 ngày đã cho thu hoạch một lứa.

Tuy nhiên, Giám đốc HTX rau Văn Đức cũng nhận định, giá rau xanh rất khó giảm thêm dù nguồn cung đang cải thiện. Lý do, nguồn cung rau xanh vẫn chưa trở lại mức bình thường, trong khi thương lái tiếp tục thu gom tại các vùng trồng ở Hà Nội rồi vận chuyển vào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt để tiêu thụ, ông Minh cho hay.