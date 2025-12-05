Theo Cục Hải quan, tháng 10/2025, xuất khẩu sầu riêng của nước ta đạt 573 triệu USD, tăng đột biến 169,6% so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 10 tháng năm nay, loại quả được mệnh danh là “vua trái cây” của Việt Nam đạt kim ngạch gần 3,34 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này cũng chính thức vượt qua kim ngạch xuất khẩu 3,2 tỷ USD của cả năm 2024, đồng thời lập kỷ lục lịch sử mới dù còn 2 tháng nữa mới kết thúc năm.

Động lực chính đến từ Trung Quốc - thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam. Theo đó, tháng 10 vừa qua, xuất khẩu loại trái cây này sang Trung Quốc tăng mạnh 197,5% so với tháng cùng kỳ năm 2024.

Tính đến hết tháng 10/2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm áp đảo 94,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng.

Xuất khẩu sầu riêng được dự báo có thể đạt 4 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh thị trường chủ lực Trung Quốc, một số điểm đến khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng sang Hong Kong (Trung Quốc) tăng gần 88,6%, đạt 45,3 triệu USD. Xuất khẩu sang Malaysia cũng tăng đột biến gần 470% so với cùng kỳ năm 2024 dù kim ngạch và thị phần vẫn còn khiêm tốn.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhờ chất lượng được cải thiện và giá cả cạnh tranh nên kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt dù phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật từ Trung Quốc.

Trong 10 tháng năm 2025, bình quân mỗi tấn sầu riêng Việt xuất khẩu có giá 3.696 USD, thấp hơn 15% so với sầu riêng Thái Lan. Hơn nữa, sầu riêng Việt Nam còn có lợi thế về thời gian vận chuyển ngắn, đảm bảo độ tươi ngon khi sang tới thị trường Trung Quốc.

Lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong năm 2025 có thể đạt 4 tỷ USD. Ước tính, xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm nay đạt 3,7 tỷ USD.

Hiện mùa thu hoạch sầu riêng ở Tây Nguyên gần như đã kết thúc. Tại miền Tây, sầu riêng nghịch vụ lại bước vào mùa thu hoạch mới kéo dài cho đến hết tháng 5/2026.

Đáng chú ý, thời điểm này gần như chỉ còn Việt Nam có sầu riêng được thu hoạch để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhờ đó, giá sầu riêng cũng vào đà tăng mạnh và neo ở ngưỡng rất cao.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Huỳnh Tấn Lộc - Giám đốc Hợp tác xã Sầu riêng Ngũ Hiệp (Đồng Tháp) cho biết, giá sầu riêng đang có xu hướng tăng. Hiện, giá sầu riêng Monthong thu mua tại vườn dao động từ 100.000-105.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 giá từ 55.000-60.000 đồng/kg.

“Sầu riêng nghịch vụ miền Tây đã vào vụ thu hoạch được 1 tháng nhưng do nguồn cung vẫn khá khiêm tốn nên giá neo ở ngưỡng cao”, ông nói và cho hay, thời điểm cận Tết năm 2025, giá sầu Monthong vọt lên 170.000 đồng/kg, sầu Ri6 cũng tăng lên 100.000 đồng/kg.

Mức giá năm nay tuy không cao bằng năm trước nhưng đổi lại sầu riêng được mùa, sản lượng ước đạt 15-20 tấn/ha, thậm chí có vườn đạt 25 tấn/ha.

“Với người trồng sầu riêng, giá bán tại vườn chỉ cần trên 50.000 đồng/kg đã có lãi. Vì thế, ở ngưỡng giá trên thì nhà vườn trồng sầu riêng Monthong đã lãi khá cao”, ông Lộc chia sẻ.

Hiện Hợp tác xã Sầu riêng Ngũ Hiệp mỗi ngày thu mua khoảng 1-2 container sầu riêng (18-40 tấn) để doanh nghiệp đóng hàng xuất đi Trung Quốc. Số lượng này, theo ông Lộc, còn phụ thuộc vào nhu cầu của khách Trung Quốc và lượng sầu các nhà vườn thu hoạch được.