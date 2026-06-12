Trong nhiều tháng qua, giới công nghệ liên tục tranh luận về mức giá của thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ RAM/DRAM, đang có xu hướng tăng lên, trong khi thị trường smartphone cũng vừa chứng kiến làn sóng điều chỉnh giá khi dòng Galaxy S26 mới của Samsung ra mắt với mức giá cao hơn ở một số phiên bản.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không tăng giá so với 'người tiền nhiệm'. Ảnh: Fpt

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng Apple có thể sẽ không đi theo xu hướng tăng giá đó. Theo nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman, lợi thế lớn nhất của Apple nằm ở chuỗi cung ứng được tối ưu hóa gần như hoàn hảo.

Nhờ quy mô sản xuất khổng lồ cùng khả năng đàm phán với các nhà cung cấp, Apple có thể hấp thụ phần lớn chi phí gia tăng của linh kiện thay vì chuyển hoàn toàn gánh nặng đó sang người tiêu dùng.

Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục được bán với giá khởi điểm khoảng 1.099 USD, tương đương mức giá hiện tại của iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, câu chuyện có thể không đơn giản như vậy.

Giá mua ban đầu không đổi, nhưng phí sử dụng dài hạn có thể cao hơn

Theo các báo cáo gần đây, Apple được cho là sẵn sàng chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn trong giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm để đảm bảo doanh số mạnh mẽ cho dòng iPhone 18 Pro Max.

Chiến lược này giúp hãng duy trì sức hấp dẫn của sản phẩm mới trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá bán.

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ nhận định rằng Apple có thể tìm cách bù đắp khoản chi phí đó thông qua các dịch vụ đăng ký liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Nói cách khác, người dùng có thể không phải trả thêm tiền khi mua máy tại cửa hàng, nhưng lại phải chi nhiều hơn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Trong thời gian qua, Apple đã đầu tư mạnh vào nền tảng AI mang tên Apple Intelligence.

Khi các tính năng AI tạo sinh ngày càng phức tạp và mạnh mẽ hơn, không phải mọi tác vụ đều được xử lý trực tiếp trên điện thoại.

Nhiều yêu cầu sẽ phải được gửi lên hệ thống máy chủ đám mây của Apple để xử lý. Mặc dù Apple đã phát triển công nghệ Private Cloud Compute nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, việc duy trì các trung tâm dữ liệu và hạ tầng máy chủ quy mô lớn vẫn đòi hỏi chi phí vận hành khổng lồ.

Trong giai đoạn đầu, Apple có thể chấp nhận trợ giá cho những dịch vụ này nhằm thúc đẩy doanh số iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, về lâu dài, công ty chắc chắn sẽ cần tìm cách thu hồi khoản đầu tư hàng tỷ USD dành cho hạ tầng AI.

Đó là lý do nhiều nhà phân tích tin rằng Apple sẽ từng bước thương mại hóa các tính năng AI cao cấp thông qua mô hình thuê bao hàng tháng.

Một thực tế mà Apple hiểu rất rõ là người mua smartphone cao cấp ngày càng khó chịu với việc phải trả thêm nhiều khoản phí sau khi đã bỏ ra hơn một nghìn USD để sở hữu thiết bị.

Vì vậy, thay vì ngay lập tức thu phí cho các tính năng AI mới, Apple được dự đoán sẽ áp dụng chiến lược quen thuộc: cung cấp thời gian dùng thử miễn phí.

Các tính năng Apple Intelligence nâng cao có thể được tích hợp vào các gói dịch vụ như Apple One, cho phép người dùng trải nghiệm trong vài tháng đầu mà không mất thêm chi phí.

Sau thời gian ưu đãi, người dùng sẽ phải đăng ký thuê bao nếu muốn tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng AI.

Chiến lược này tương tự cách Apple từng triển khai đối với các dịch vụ như Apple Music, Apple TV+ hay iCloud.

Chi phí AI có thể lên tới 15 USD mỗi tháng

Một số chuyên gia ước tính rằng gói Apple Intelligence đầy đủ trong tương lai có thể tiêu tốn khoảng 15 USD mỗi tháng.

Nếu con số này trở thành hiện thực, tổng chi phí sở hữu một chiếc iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max sẽ cao hơn đáng kể so với giá bán niêm yết ban đầu.

Chỉ tính riêng năm đầu tiên, người dùng có thể phải chi thêm từ 100 đến 150 USD cho các gói dịch vụ AI và Apple One.

Khoản tiền này gần tương đương với một lần nâng cấp dung lượng lưu trữ hoặc thậm chí đủ để mua nhiều phụ kiện chính hãng khác.

Từ góc độ kinh doanh, đây là phương án khá hợp lý đối với Apple. Thay vì tăng giá trực tiếp sản phẩm và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm, công ty có thể tạo ra nguồn doanh thu định kỳ từ các dịch vụ AI.

Mô hình này cũng phù hợp với xu hướng chung của ngành công nghệ, khi các hãng ngày càng chuyển từ bán phần cứng sang khai thác doanh thu dịch vụ và thuê bao.

Nếu những dự đoán hiện nay trở thành sự thật, Apple sẽ tiếp tục duy trì hình ảnh “không tăng giá iPhone” trong mắt người tiêu dùng. Khi bước vào Apple Store, khách hàng vẫn nhìn thấy mức giá quen thuộc 1.099 USD cho phiên bản Pro.

Video concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: ZanzluuTech/YouTube)

Tuy nhiên, chi phí thực tế để khai thác toàn bộ sức mạnh của chiếc điện thoại có thể cao hơn đáng kể so với trước đây.

Vì vậy, ngay cả khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max giữ nguyên giá bán khi ra mắt, người dùng vẫn có thể phải bỏ ra nhiều tiền hơn trong suốt vòng đời sử dụng thiết bị.

(Theo NDTV, PhoneArena, MacRumors)