Theo Elon Musk, công ty của ông đang phát triển một dòng chip trí tuệ nhân tạo mới có hiệu năng cao hơn từ 2 đến 3 lần so với chip của Nvidia, trong khi chi phí chỉ bằng khoảng 10%.

Elon Musk đang hé lộ một lộ trình công nghệ thực tế hay chỉ tiếp tục thể hiện tham vọng? Ảnh: Bloomberg

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi được tài khoản @carm1nee đăng tải trên nền tảng X. Musk nhấn mạnh rằng lợi thế của con chip mới sẽ tập trung vào các tác vụ suy luận AI (inference), lĩnh vực đang trở thành mặt trận cạnh tranh quan trọng nhất trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Tuyên bố của Elon Musk xuất hiện vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Nvidia hiện là công ty có giá trị vốn hóa hơn 5.000 tỷ USD và đang thống trị tuyệt đối thị trường chip AI. Trong khi đó, Intel đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ nhờ chiến lược sản xuất chip thuê và mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Tesla.

Câu hỏi được giới đầu tư đặt ra là liệu Elon Musk đang hé lộ một lộ trình công nghệ thực tế hay chỉ tiếp tục thể hiện tham vọng, vốn đã trở thành thương hiệu của mình.

Tesla có thể vượt Nvidia trong cuộc đua AI?

Trong cuộc phỏng vấn, Elon Musk khẳng định ông có khả năng hình dung toàn bộ thiết kế vật lý của một con chip ngay trong đầu. Theo ông, bộ xử lý AI thế hệ tiếp theo của Tesla sẽ tạo ra khoảng cách rất lớn với Nvidia trong các tác vụ suy luận.

Vị tỷ phú cũng tỏ ra không đồng tình với nhận định của TSMC rằng việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip tiên tiến cần khoảng 5 năm. “Đối với tôi, 5 năm là một khoảng thời gian quá dài”, Musk nói. “Tôi chỉ suy nghĩ theo các mốc một năm, hai năm. Sau năm thứ ba thì gần như là vô hạn”.

Ông cho rằng chip AI mới là yếu tố then chốt giúp Tesla hiện thực hóa tham vọng xe tự lái hoàn toàn. Elon Musk tiết lộ hệ thống Full Self-Driving (FSD) của Tesla đã thu thập hơn 10 tỷ dặm dữ liệu lái xe và hiện an toàn hơn khoảng bốn lần so với người lái thông thường. Trong tương lai, mức độ an toàn này có thể tiếp tục được cải thiện gấp mười lần.

Nền tảng cho tham vọng đó là con chip AI5 của Tesla, đã hoàn tất giai đoạn thiết kế trong tháng 4. Công ty dự kiến đưa AI5 vào sản xuất trong năm 2027, tiếp đó là AI6 vào năm 2028. Tesla đặt mục tiêu đạt hiệu năng cao hơn khoảng 50 lần so với thế hệ AI4 hiện tại.

Dù vậy, thị trường vẫn khá thận trọng. Cổ phiếu Tesla giảm hơn 10% từ đầu năm đến nay, cho thấy giới đầu tư chưa thực sự đặt cược vào lộ trình đầy tham vọng này.

Terafab – quân bài chiến lược trong tham vọng của Elon Musk

Để biến kế hoạch thành hiện thực, Elon Musk đang xây dựng dự án Terafab – liên doanh sản xuất chip được công bố hồi tháng 3 với Tesla đóng vai trò trung tâm. Đến tháng 4, Intel chính thức tham gia với tư cách đối tác chiến lược.

Theo hồ sơ của SpaceX, mục tiêu dài hạn của Terafab là sản xuất lượng phần cứng điện toán tương đương một terawatt mỗi năm. Các con chip được thiết kế không chỉ cho các hệ thống AI trên mặt đất mà còn hướng đến các ứng dụng trong không gian.

Việc Intel tham gia được xem là yếu tố quan trọng. Trong quý 1 năm tài chính 2026, mảng Intel Foundry ghi nhận doanh thu 5,42 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Công nghệ sản xuất Intel 18A đã bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn tại các nhà máy ở Arizona và Oregon.

Elon Musk cho biết Terafab trong tương lai sẽ sử dụng tiến trình Intel 14A, thế hệ công nghệ sản xuất tiên tiến hơn nữa.

Điểm khác biệt lớn nhất của Terafab là mô hình tích hợp dọc. Thay vì hoạt động như một xưởng đúc chip thương mại phục vụ hàng trăm khách hàng như TSMC, Terafab chủ yếu phục vụ hệ sinh thái của chính Musk, bao gồm Tesla, SpaceX và các dự án AI khác.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn nguyên: liệu mô hình khép kín này có thể đánh bại nhà sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới về chi phí và hiệu quả hay không?

Vì sao Nvidia vẫn đang nắm lợi thế áp đảo?

Mặc dù Musk đưa ra những tuyên bố rất mạnh mẽ, Nvidia vẫn đang sở hữu khoảng cách khổng lồ với mọi đối thủ.

Trong báo cáo tài chính gần nhất, doanh thu của Nvidia tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mảng trung tâm dữ liệu đạt hơn 75 tỷ USD, tăng 92%. Biên lợi nhuận gộp đạt mức 75%, con số cực kỳ ấn tượng đối với ngành công nghệ phần cứng.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu siêu chip RTX Spark tại hội nghị Nvidia GTC bên lề Computex 2026 ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg

CEO Jensen Huang thậm chí mô tả làn sóng xây dựng các “nhà máy AI” trên toàn cầu là đợt mở rộng cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Nvidia cũng không đứng yên. Nền tảng Vera Rubin – thế hệ kế nhiệm Blackwell được công ty tuyên bố có khả năng giảm chi phí suy luận AI tới 10 lần. Đây chính là lĩnh vực mà Elon Musk cho rằng Tesla sẽ vượt mặt NVIDIA, đồng nghĩa hai bên đang hướng tới cùng một chiến trường cạnh tranh.

Lịch sử của Elon Musk cho thấy cả hai khả năng đều có thể xảy ra.

Ông từng biến những ý tưởng tưởng như bất khả thi thành hiện thực, từ tên lửa tái sử dụng của SpaceX cho đến việc đưa Tesla trở thành hãng xe điện giá trị nhất thế giới.

Tuy nhiên, Elon Musk cũng nổi tiếng với những mốc thời gian thường xuyên bị trì hoãn, đặc biệt trong lĩnh vực xe tự lái. Nhiều cam kết về FSD đã phải lùi nhiều năm so với dự kiến ban đầu.

(Theo 24/7 Wall St, Yahoo Finance)