Ngày 15/8, Ford Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ C – Ford Territory 2025 tới người tiêu dùng với 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X, giá bán lần lượt 762, 840 và 896 triệu đồng. Riêng phiên bản màu xanh khói cộng thêm 8 triệu đồng.

Ford Territory 2025 có giá bán tăng nhẹ so với đời cũ. Ảnh: Ngô Minh

So với đời trước, giá bán của hai phiên bản Trend và Titanium X tăng lần lượt 3 và 7 triệu đồng, còn bản Titanium lại giảm 9 triệu đồng đồng, thời "khai tử" phiên bản Sport vừa mới ra mắt vào tháng 9 năm ngoái.

Ford Territory Phiên bản cũ Phiên bản mới Trend 759 762 Titanium 849 840 Sport 869 - Titanium X 889 896

Dù giá bán tăng nhẹ so với trước nhưng Ford Territory 2025 nhận nhiều nâng cấp “đáng tiền”. Cụ thể, mẫu xe mới đã được kéo dài thêm 55mm, nâng chiều dài tổng thể của Territory mới lên 4.685mm, trong khi thông số về chiều rộng, cao và trục dài cơ sở vẫn được giữ nguyên.

Ngoại hình của Ford Territory 2025 cũng đã được làm mới, chủ yếu tập trung ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng và tràn viền sang hai bên, cụm đèn pha Full LED được thiết kế liền khối với dài đèn định vị ban ngày hình móc câu thay vì tách biệt như trước, cản trước dày dặn và đơn giản hơn.

Thay đổi trên Ford Territory 2025 chủ yếu nằm ở phần đầu xe. Ảnh: Ford VN

La-zăng của Ford Territory 2025 vẫn có 2 tùy chọn gồm 19 inch cho bản Titanium X, các phiên bản Trend và Titanium sẽ là 18 inch nhưng họa tiết trông bắt mắt hơn. Ăng ten dạng que đã thay bằng dạng vây cá mập.

Bên trong, màu nội thất được chuyển từ tông màu xanh đậm sang màu đen/cam. Sự thay đổi sẽ tập trung chủ yếu trên phiên bản Titanium X với ghế ngồi có tựa đầu mới, hàng ghế trước chỉnh điện, hệ thống âm thanh Arkamys 3D cao cấp, cổng sạc nhanh 66W, điều hòa tích hợp lọc không khí PM2.5 và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Ngoài ra, Ford Territory 2025 còn có thêm ứng dụng FordPass trên điện thoại thông minh, chủ xe có thể theo dõi trạng thái và điều khiển một số tính năng cơ bản như mở/khóa cửa, đề máy từ xa và điều chỉnh điều hòa.

Chi tiết nội thất của Ford Territory Titatium X 2025. Ảnh: Ngô Minh

Các trang bị vốn được ưa chuộng từ mẫu xe cũ vẫn giữ nguyên: bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 hoặc 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử Auto Hold, ghế làm mát, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện…

Về phương diện an toàn, số lượng cảm biến trước sau của Ford Territory 2025 giảm từ 12 xuống còn 8, tính năng đỗ xe tự động cũng bị lược bỏ. Đây vốn là một thứ tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh như Hyundai Tucson hay Mazda CX-5. May mắn là các hệ thống an toàn khác và tính năng hỗ trợ lái tiến tiến ADAS cùng camera 360 độ vẫn hiện diện.

Về sức mạnh, mẫu SUV cỡ C này của Ford tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép và dẫn động cầu trước. Đáng tiếc, phiên bản Territory hybrid như thị trường Philippines vẫn chưa được Ford Việt Nam đưa về.

Phiên bản nâng cấp Ford Territory 2025 chỉ còn được phân phối với 3 phiên bản. Ảnh: Ngô Minh

Dù sao, nhờ nâng cấp tiện nghi nhưng giá chỉ tăng nhẹ, Ford Territory 2025 hứa hẹn tiếp tục là đối thủ “khó nhằn” của Mazda CX-5. Hiện mẫu xe này đứng thứ 2 về doanh số SUV cỡ C tại Việt Nam chỉ sau đối thủ Mazda CX-5. Kết thúc tháng 7/2025, mẫu xe này đã bán được 925 xe và nếu tính doanh số cộng đồn 7 tháng đầu năm 2025, đã có 6.555 xe Territory được giao tới tay khách hàng.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!