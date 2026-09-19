Giả thuyết là gì?

"Giả thuyết" là một lời giải thích tạm thời, một phỏng đoán có tính chất khoa học về một hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội nào đó. Giả thuyết được đưa ra dựa trên những quan sát, kinh nghiệm hoặc kiến thức đã có, nhưng chưa được kiểm chứng một cách đầy đủ. Mục đích của giả thuyết là để làm cơ sở cho các nghiên cứu, thí nghiệm tiếp theo nhằm chứng minh hoặc bác bỏ nó.

Đặc điểm của một giả thuyết khoa học là nó phải có khả năng kiểm chứng được và có khả năng bị bác bỏ. Tức là, phải có cách để thiết kế thí nghiệm hoặc thu thập dữ liệu để xem xét liệu giả thuyết đó có đúng hay không. Nếu giả thuyết được kiểm chứng nhiều lần và luôn đúng, nó có thể phát triển thành một lý thuyết khoa học.

Ví dụ khi dùng "giả thuyết":

- Giả thuyết cho rằng việc sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều trước khi ngủ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ. - Đây là một phỏng đoán cần được nghiên cứu và kiểm chứng bằng thực nghiệm,

- Giả thuyết về sự tồn tại của vật chất tối trong vũ trụ. - Một ý tưởng để giải thích các hiện tượng thiên văn chưa được quan sát trực tiếp.

- Giả thuyết về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan. - Cần dữ liệu và mô hình để chứng minh.