Giảm rồi tăng vọt

Giá vàng giao ngay ghi nhận một tuần giao dịch đầy biến động. Khởi đầu tuần ở mức 3.360,52 USD/ounce, giá nhanh chóng giảm về mức hỗ trợ 3.345 USD/ounce. Lực mua từ các nhà đầu tư trong phiên giao dịch đầu tuần đã đẩy giá vàng lên 3.383 USD/ounce.

Không giữ vững được ngưỡng 3.380 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng lùi về 3.350 USD/ounce vào đầu phiên hôm thứ Ba, rồi bật tăng mạnh lên 3.390 USD/ounce. Dù chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự này ngay lập tức, lực mua từ các nhà giao dịch châu Á và châu Âu đã tạo đà cho đợt tăng tiếp theo.

Sang phiên thứ Năm, thông tin ban đầu về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với vàng Thụy Sĩ lan truyền, gây tâm lý bất ổn trên thị trường. Đây là chất xúc tác giúp giá vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce.

Đáng chú ý, ngay cả khi Nhà Trắng chính thức bác bỏ thông tin áp thuế vào cuối ngày, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao. Sau khi kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 3.380 USD/ounce, giá phục hồi nhanh chóng và giao dịch quanh mốc 3.400 USD/ounce cho đến cuối tuần.

Kết tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.397 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.414 USD/ounce.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Dự báo giá vàng

Theo Sean Lusk, đồng Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, giá vàng đã phản ánh kỳ vọng cắt giảm lãi suất và những bất ổn vĩ mô. Ông nhận định, thị trường đang ở ngã ba đường, có thể bứt phá lên 3.700 USD/ounce hoặc giảm về 3.280 USD/ounce trong ngắn hạn.

Phân tích diễn biến gần đây, ông Lusk cho rằng tin tức về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ chỉ là “làm gia tăng căng thẳng”, chứ không phải yếu tố quyết định. Phần lớn tác động đã được phản ánh vào giá, thể hiện qua việc vàng liên tục lập đỉnh kỷ lục.

Theo ông, nếu thị trường thực sự tin vào mức thuế 39%, giá vàng trên sàn COMEX đã phải tăng vọt mạnh hơn nhiều. Tin đồn này đã được điều chỉnh lại vào cuối tuần.

Mặc dù thông tin về thuế quan bị bác bỏ, ông Lusk nhìn nhận thị trường vẫn đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá lớn. Nhiều bất ổn kinh tế và chính trị, cộng với thanh khoản thấp, đang đẩy giá vàng lên những mức cao kỷ lục.

Về chính sách tiền tệ, ông Lusk phân tích, dữ liệu lạm phát cao sẽ không làm chệch hướng kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Lạm phát hiện tại chủ yếu xuất phát từ nguồn cung và vấn đề nhà ở, trong khi các yếu tố khác đang chững lại.

Ông dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hành động quyết liệt hơn, thậm chí cắt giảm 50 điểm cơ bản thay vì chỉ 25 điểm. Theo ông, mức cắt giảm 25 điểm “không có tác dụng” trong việc giải quyết tình trạng trì trệ hiện tại của nền kinh tế.

Nếu tình hình bất ổn tiếp diễn, cùng với kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng có thể bứt phá. Ông Lusk đặt mục tiêu tiếp theo là 3.690-3.697 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, vàng có thể chịu áp lực bán tháo. Ông cảnh báo một đợt giảm dưới mốc 3.400 USD/ounce có thể kéo giá về 3.280 USD/ounce.

Theo James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, giá vàng đang trong xu hướng tăng vững chắc và có thể sớm bứt phá qua các ngưỡng kháng cự quan trọng. Ông duy trì quan điểm lạc quan, cho rằng phe mua đang chiếm ưu thế.

Ông Stanley cho rằng, giá vàng giao ngay đang đối mặt với ngưỡng kháng cự 3.435 USD/ounce. Mức này đã được kiểm tra nhiều lần trong các tháng 5, 6 và 7, nhưng mỗi lần chạm tới chỉ dẫn đến điều chỉnh nhỏ. Điều đó cho thấy phe mua vẫn nắm giữ vị thế mạnh và có tiềm năng tạo ra một đợt bứt phá quyết định.

Về mục tiêu cao hơn, chuyên gia này nhấn mạnh ngưỡng kháng cự lớn ở mức 3.500 USD/ounce, được thiết lập từ tháng 4. Ông kỳ vọng vàng sẽ chạm mốc này thông qua một xu hướng tăng mạnh mẽ và bền vững, thay vì một cú bứt phá đột ngột.