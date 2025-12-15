Giá vàng sẽ không tăng mạnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/12 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng thêm 22 USD (+0,5%) lên 4.323 USD/ounce (tương đương 138,3 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng).

Như vậy, so với mức giá 2.625 USD/ounce hồi đầu năm, giá vàng đã tăng 64,7% - mức tăng ấn tượng nhất kể từ năm 1979, chỉ thấp hơn mức tăng 115% của bạc.

Vàng trong năm 2025 tăng mạnh do rất nhiều yếu tố: một đồng USD suy yếu; nhu cầu gia tăng dự trữ vàng từ các nước, các quỹ ETF vàng, các tập đoàn tài chính lớn cho tới người dân ở nhiều quốc gia trong bối cảnh thế giới đầy bất định.

Căng thẳng địa chính trị leo thang và kéo dài ở nhiều nơi, từ Trung Đông cho tới Ukraine và cả các khu vực mới nóng lên hơn hồi cuối năm như Đông Bắc Á và khu vực Mỹ Latinh. Nợ công tại nhiều quốc gia leo thang, lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài, trong khi nhiều nền kinh tế tiếp tục theo đuổi chính sách tài khóa nới lỏng cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên, lập đỉnh mới hàng chục lần trong năm 2025.

Tại Việt Nam, giá vàng cũng tăng mạnh theo thế giới và có nhiều thời điểm sốt nóng như hồi tháng 10. Vàng miếng SJC tăng từ mức khoảng 84 triệu đồng/lượng (giá bán) hồi đầu năm lên 156,8 triệu đồng/lượng tới 15/12, tương đương mức tăng gần gấp đôi. Vàng nhẫn cũng tăng ở mức gần tương tự.

Giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh. Ảnh: N. Huế

Mặc dù tăng mạnh và các yếu tố bất ổn vẫn còn hiện hữu, nhưng nhiều chuyên gia dự báo giá vàng không còn tăng mạnh trong năm 2026.

Trong báo cáo triển vọng năm 2026, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Standard Chartered - Rajat Bhattacharya cho biết, giá vàng đang hướng tới một năm có mức tăng vượt trội hơn cả cổ phiếu và trái phiếu và đã vượt trội hơn trái phiếu trong 10 năm liên tiếp.

Rajat Bhattacharya cho rằng các yếu tố chiến lược và chu kỳ cho thấy sự điều chỉnh kỹ thuật hiện tại của vàng là cơ hội cho những người chưa đầu tư đủ để tăng tỷ trọng đầu tư hướng tới các mục tiêu mong muốn.

Chuyên gia này nhận định sang năm, giá vàng sẽ không tăng mạnh, mức trung bình là 4.500 USD/ounce trong 12 tháng tới.

Trong năm 2026, vàng sẽ có nhiều thời điểm đạt mức giá 5.000 USD/ounce, thậm chí có thời điểm cao hơn. Nhiều tổ chức như: Bank of America (BofA), Societe Generale, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ANZ, Standard Chartered, UBS... dự báo vàng sẽ đạt hoặc gần sát mốc này.

Vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce (160 triệu đồng/lượng)

Tuy nhiên, mức tăng đó chỉ tương ứng với 16%, chậm hơn đáng kể so với đợt tăng giá năm nay và mức tăng 27% được ghi nhận trong năm 2024.

Trên Kitco News, Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, nhận xét giá vàng đã tăng gấp đôi kể từ tháng 2/2024. Ông đánh giá tốc độ tăng giá hiện tại của vàng là không bền vững. Commerzbank dự báo giá vàng sẽ tăng lên 4.400 USD/ounce vào 2026.

Chantelle Schieven, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, thì lạc quan về giá vàng đến năm 2026, song lưu ý việc đặt câu hỏi về quỹ đạo và đà tăng trưởng là điều cần thiết.

Theo đó, vàng đã có hai năm thực sự tốt đẹp, có thể đang ở trong vùng bong bóng nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ vỡ vào năm tới. Thế giới tiếp tục chứng kiến ​​sự dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường tài chính toàn cầu để hỗ trợ giá vàng cao hơn trong dài hạn. Do vậy, giá vàng đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026 là hoàn toàn có thể.

Aakash Doshi, chiến lược gia trưởng về vàng tại State Street Investment Management dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng 25% trong năm 2026.

Một lý do chính khiến hầu hết các nhà phân tích vẫn lạc quan về vàng là vì thị trường toàn cầu dự kiến ​​sẽ không có nhiều thay đổi.

Trên thực tế, vàng đã tăng mạnh trong vài năm qua chủ yếu nhờ sức cầu mạnh mẽ. Trong 3 năm qua, hơn 3.000 tấn vàng đã được bổ sung vào dự trữ toàn cầu chính thức. Con số thực tế có thể cao hơn. Theo báo cáo của El Pais, lượng vàng mua vào ngoài sổ sách trong năm 2025 của Trung Quốc cao gấp 10 lần so với con số 25 tấn được công bố chính thức và dự trữ thực tế của "gã khổng lồ" châu Á này chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

Dù số liệu chính thức vẫn chưa được hoàn thiện, các nhà phân tích tại Hội đồng Vàng Thế giới dự đoán dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tăng từ 750 đến 900 tấn trong năm nay.

Các nhà phân tích nhận thấy, các ngân hàng trung ương bắt đầu tăng cường mua vàng sau khi Mỹ và các đồng minh sử dụng đồng USD như một vũ khí chống lại Nga sau xung đột xảy ra với Ukraine. Họ cũng chỉ ra rằng các cuộc chiến thương mại toàn cầu năm 2025 đã biến nền kinh tế Mỹ thành một vũ khí, thúc đẩy việc đa dạng hóa mạnh mẽ hơn khỏi đồng USD và chuyển sang vàng, vốn không tiềm ẩn rủi ro địa chính trị từ bên thứ ba.

Theo Bank of America, vàng hiện chiếm trung bình khoảng 15% tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, mô hình của Widmer cho thấy dự trữ sẽ được tối ưu hóa hoàn toàn với tỷ lệ phân bổ vàng trung bình gần 30%.

Mặc dù nhu cầu từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tạo mức giá sàn cho thị trường vàng, một số nhà phân tích nhận định 2026 sẽ là năm của các nhà đầu tư cá nhân. Theo ông Schieven, việc cắt giảm lãi suất dự kiến ​​vào năm tới, kết hợp với lạm phát dai dẳng, sẽ đẩy nhiều nhà đầu tư chuyển từ trái phiếu sang vàng.

Do lợi suất thực tế giảm, trái phiếu không còn giữ được giá trị như trước; chúng không còn mang lại cảm giác an toàn.

Ông Doshi cho rằng vàng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư vào năm 2026, khi thị trường chứng khoán Mỹ và giá trái phiếu đang ở mức rất cao. Kim loại quý này có thể rơi vào tình trạng quá mua năm 2026, nhưng vẫn trong tình trạng ở dưới mức sở hữu mong muốn.