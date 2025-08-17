Giá vàng đi ngang

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần đầy thử thách khi giá kim loại quý không thể tìm lại đà tăng trưởng mạnh mẽ, chật vật đối phó với những thông tin kinh tế trái chiều và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Mở cửa đầu tuần ở mức 3.394,89 USD/ounce, giá vàng sau đó đi xuống khi những lo ngại về thuế quan lan rộng. Sau cú giảm mạnh đầu tuần, giá vàng ghi nhận một vài nỗ lực phục hồi nhưng đều không thành công. Phiên giao dịch tại Bắc Mỹ kéo giá vàng lên 3.360 USD, nhưng đà tăng này rất ngắn ngủi.

Trong những phiên tiếp theo, giá vàng chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 30 USD. Các nhà đầu tư đã chứng kiến một vài đợt tăng nhỏ lên trên 3.370 USD sau báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tích cực, nhưng động lực này cũng nhanh chóng biến mất.

Đáng chú ý nhất trong tuần là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố vào sáng thứ Năm (giờ Mỹ). Chỉ số này tăng mạnh tác động tới niềm tin của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng là một yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng. Khi kỳ vọng này suy yếu, giá vàng cũng ngay lập tức chịu áp lực. Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong tuần, chỉ còn hơn 3.330 USD/ounce.

Vào cuối tuần, thị trường vàng yên ắng. Các báo cáo về doanh số bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng hầu như không có biến động, khiến giá vàng giao dịch trong biên độ rất hẹp cho đến chốt phiên giao dịch.

Chuyên gia dự báo giá vàng tăng. Ảnh: Hoàng Hà

Theo ông Bill Adams, chuyên gia kinh tế trưởng của Comerica Bank, chi tiêu cho nhiều mặt hàng thiết yếu như xe cộ, nội thất và quần áo vẫn tăng mạnh. Điều này nhờ vào các yếu tố như ưu đãi xe điện, mua sắm trực tuyến và chuẩn bị cho năm học mới. Chi tiêu cho dịch vụ cũng khả quan, đặc biệt là du lịch mùa hè, với doanh số bán xăng và chi tiêu cho nhà hàng tăng.

Dù tâm lý có phần bi quan, ông Adams nhận định hành vi chi tiêu thực tế của người Mỹ vẫn trong tình trạng ổn. Ông dự báo tiêu dùng sẽ tăng trưởng vừa phải trong nửa cuối năm nay và mạnh mẽ hơn vào năm sau khi việc cắt giảm thuế có hiệu lực.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.334 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.341 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, dù chỉ số PPI của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, điều này sẽ không ngăn cản Fed cắt giảm lãi suất. Thông tin này đã gây áp lực lên giá vàng, vì thị trường lo ngại Fed sẽ thận trọng hơn trong chính sách tiền tệ.

Ông Hansen cho rằng, chi phí sản xuất tăng có thể làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp hoặc đẩy lạm phát lên cao hơn, nhưng điều này không làm thay đổi triển vọng dài hạn của vàng. "Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cuối cùng sẽ phải cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế", ông nói.

Giá vàng đang giao dịch trong biên độ hẹp, dao động quanh mức 3.350 USD/ounce. Nhu cầu từ các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vẫn rất vững chắc. Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm qua, đạt 2.878 tấn.

Ông Hansen nhận định sự gia tăng này cho thấy các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của vàng. Niềm tin này được củng cố bởi kỳ vọng Fed cuối cùng sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ và rủi ro lạm phát đình trệ kéo dài.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung vào dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) tháng 7 và tác động của nó đến cuộc họp của FOMC vào tháng 9. Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole từ ngày 21-23/8 cũng là sự kiện quan trọng, nơi các quan chức Fed có thể đưa ra tín hiệu về hướng đi của chính sách tiền tệ trong tương lai.

Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, giá vàng giao ngay đã xây dựng được một nền tảng vững chắc quanh mức 3.330 USD/ounce. Ông đánh giá thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, giá chủ yếu dao động trong khoảng 3.250-3.400 USD.

Yếu tố bất định duy nhất có thể tác động đến thị trường là rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin diễn ra vào cuối tuần nên khó có thể gây ra tác động đáng kể.

Ông Chandler dự báo khả năng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới do lịch kinh tế không có nhiều sự kiện lớn. Chandler dự đoán mức giá thấp nhất là vào cuối tháng 8, gần 3.270 USD - cơ hội hấp dẫn để mua vào.

Trong khi đó, giá vàng trong nước thời gian này vẫn đang "lệch sóng" với giá vàng thế giới. Mức độ tăng giảm của vàng trong nước vẫn lạc nhịp với giá thế giới, SJC bứt lên đỉnh kỷ lục mới bất chấp giá vàng quốc tế đi ngang. Việc nguồn cung còn hạn chế, cộng với tâm lý ưa chuộng vàng như loại tài sản tiết kiệm an toàn có thể đẩy SJC lên tầm cao mới.