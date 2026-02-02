Ghi nhận thị trường sáng nay (2/2) tại phố Cầu Giấy, nhiều người dân đã có mặt từ sáng sớm để chờ mua vàng. Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều khách hàng đã thất vọng ra về. Chị Hoa (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết dù đi từ 6 giờ sáng nhưng chị vẫn không có cơ hội mua vàng do số người đến từ sớm xếp hàng rất đông. Nghe tin giá vàng giảm mạnh nhưng không thể mua được khiến chị nuối tiếc. Chị cho biết có người đã đi từ 3 giờ sáng.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, chỉ những khách hàng đi sớm mới có cơ hội mua vàng. Cửa hàng bán ra với số lượng giới hạn nên những khách hàng đi muộn đều phải quay về. Phần lớn người dân tới để mua vàng, số lượng khách tới bán vàng rất ít. Nhân viên cửa hàng vàng cho biết chưa có thông tin về việc buổi chiều có tiếp tục bán vàng hay không.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 167–170 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Lúc 10h, các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu thông báo tạm hết vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng miếng SJC.

Cửa hàng thông báo tạm hết vàng. Ảnh: D.A

Tại cửa hàng vàng Phú Quý trên đường Cầu Giấy, từ sáng sớm cửa hàng đã thông báo tạm hết sản phẩm vàng. Với sản phẩm bạc, chỉ những khách hàng có phiếu mới được vào giao dịch. Cửa hàng đã phát hết phiếu đặt bạc ngày 2/2.

Tại đây, giá vàng nhẫn tròn 999,9 được niêm yết ở mức 165,6 triệu đồng/lượng mua vào và 168,6 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Phú Quý được niêm yết ở mức 84,05–86,64 triệu đồng/kg (mua – bán), giảm 620.000–640.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.

Khách hàng tới sớm được vào mua vàng. Ảnh: D.A

Cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải không ghi nhận tình trạng người dân phải xếp hàng. Tại thời điểm ghi nhận, thương hiệu này niêm yết giá vàng Kim Gia Bảo 24K (999,9) ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 170 triệu đồng/lượng bán ra. Khách hàng không bị giới hạn số lượng mua vàng nhưng phải chờ theo giấy hẹn.

Cửa hàng này chỉ giao dịch bạc trong hôm nay. Ảnh: D.A

Từ sớm, cửa hàng đã thông báo phát hết phiếu giao dịch bạc. Ảnh: D.A

Trước tình trạng giá vàng giảm mạnh, không ít nhà đầu tư lỗ nặng vì trót đu vàng ở mức giá đỉnh. Chị Hương (nhân viên kinh doanh) cho biết đã mua 1 lượng vàng với giá 180 triệu đồng cách đây vài ngày. Chỉ một hôm sau đó, giá vàng đã lên tới 190 triệu đồng/lượng, khiến chị bất ngờ với khoản lãi nhanh. Tuy nhiên, tới hôm nay, chị lo lắng nếu bán vàng lúc này chỉ còn thu về 167 triệu đồng. Như vậy, chị Hương đang lỗ khoảng 13 triệu đồng. Hiện chị đang chờ giá vàng giảm thêm để mua vào nhằm giảm bớt khoản lỗ.

Thực tế cho thấy, nhiều người dân quyết định mua vàng không dựa trên phân tích xu hướng mà chủ yếu theo tin đồn hoặc tâm lý sợ “lỡ sóng”. Việc xếp hàng từ rạng sáng để mua vàng khi giá vừa giảm mạnh cũng tiềm ẩn rủi ro, bởi không loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục biến động khó lường trong ngắn hạn.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng đang ở mức cao. Khi thị trường biến động mạnh, mức chênh lệch này càng bị nới rộng, khiến người mua có thể lỗ tới hàng chục triệu đồng.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong bối cảnh thị trường vàng biến động khó lường, người dân không nên sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc dồn toàn bộ vốn vào vàng trong ngắn hạn. Việc mua vàng cần xác định rõ mục tiêu tích trữ dài hạn, tránh tâm lý “lướt sóng” theo biến động từng ngày để hạn chế rủi ro thua lỗ.