Giá vàng thế giới hôm nay 2/2/2026

Tuần qua, thị trường vàng ghi nhận biến động dữ dội nhất trong lịch sử, khi kim loại quý này tăng dựng đứng lên các mức giá chưa từng có, rồi lao dốc với tốc độ hiếm thấy.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 5.021,97 USD/ounce. Trong những phiên đầu, thị trường khá yên ắng, vàng chủ yếu dao động trong biên độ hẹp khoảng 60 USD, từ 5.000-5.100 USD/ounce.

Động lực xuất hiện vào chiều thứ Ba, khi giá vàng bứt phá qua mốc 5.100 USD/ounce và tăng vọt lên 5.185 USD chỉ hơn một giờ sau đó. Đà tăng tiếp tục được nối dài trong phiên châu Á, với giá tiến sát 5.300 USD/ounce.

Sang phiên thứ Tư, thị trường tạm chững lại khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dù Fed giữ nguyên lãi suất như dự báo, phản ứng của thị trường lại cực kỳ dữ dội. Trong buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell, giá vàng liên tục leo thang, vượt 5.300 USD/ounce, rồi bứt phá mạnh qua mốc 5.500 USD để chạm 5.531 USD.

Biến động đạt đỉnh khi vàng thiết lập kỷ lục lịch sử mới quanh 5.600 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó là nhịp điều chỉnh nhanh và mạnh, với giá rơi về vùng 5.480 USD. Nỗ lực giữ giá nhanh chóng thất bại, kéo theo một đợt bán tháo dữ dội khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa.

Giá vàng điều chỉnh mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Chỉ trong hơn một giờ, giá vàng lao dốc từ 5.544 USD xuống còn khoảng 5.124 USD/ounce. Dù có nhịp hồi kỹ thuật rất mạnh sau đó, đưa giá trở lại gần 5.450 USD, tâm lý thị trường đã trở nên cực kỳ mong manh. Việc không thể giữ vững vùng 5.400 USD đã kích hoạt làn sóng bán tháo mới.

Phiên thứ Sáu, giá vàng xuyên thủng mốc 5.000 USD/ounce. Sau nhiều nỗ lực hồi phục yếu ớt, giá tiếp tục trượt sâu và chạm đáy tuần tại 4.679 USD/ounce. Đợt phục hồi sau đó không đủ mạnh để đưa giá trở lại trên 5.000 USD, và vàng kết thúc tuần dao động trong vùng 4.840-4.900 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.891 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.890 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/2/2026

Ngày 31/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 13,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 18,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Trong khảo sát tuần này với 18 chuyên gia Phố Wall, kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt. 39% dự báo giá vàng có thể hồi phục về quanh mốc 5.000 USD/ounce trong tuần. 39% cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, 22% còn lại nhận định vàng có thể biến động đi ngang.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Barchart, cho rằng ở thời điểm hiện tại gần như không thể dự đoán hướng đi của giá vàng trong ngắn hạn. Thị trường đang ghi nhận những biên độ dao động hàng ngày lên tới hàng trăm USD, không chỉ với vàng mà còn lan sang cả bạc và đồng.

Ông Newsom cho rằng rủi ro địa chính trị và các yếu tố khó lường từ Nhà Trắng vẫn có thể nhanh chóng kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn. Tổng thống Mỹ có thể nói hoặc làm điều gì đó vào cuối tuần khiến dòng tiền lại đổ vào vàng. Thuế quan mới là gì? Quốc gia nào sẽ bị đe dọa tiếp theo? Hay kịch bản đóng cửa chính phủ Mỹ? Mọi thứ lúc này giống như trò may rủi.

Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại. Đợt điều chỉnh gần đây, nếu xuất phát từ thông tin Tổng thống Trump đề cử Chủ tịch Fed mới, chỉ mang tính ngắn hạn. Triển vọng lãi suất thấp hơn vẫn là yếu tố tích cực cho vàng, cơ bản không có điều gì thay đổi.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cũng duy trì quan điểm tích cực. Đợt giảm cuối tuần qua chỉ là một nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng đã kéo dài gần hai năm.