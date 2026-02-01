Giá vàng thế giới hôm nay 1/2/2026

Đợt sụt giảm mạnh của giá vàng những ngày cuối tháng 1 đã gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ trong thời gian rất ngắn, giá vàng giảm hơn 10%, đánh dấu một trong những pha điều chỉnh dữ dội nhất trong lịch sử giao dịch kim loại quý. Theo nhận định của nhiều nhà phân tích, mức độ biến động lớn này là hệ quả tất yếu của một giai đoạn tăng giá quá nóng, kéo dài với tốc độ hiếm thấy.

Trước khi lao dốc, vàng vừa trải qua chuỗi tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Tại đỉnh gần 5.600 USD/ounce, giá vàng đã tăng gần 30% chỉ riêng trong tháng 1. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy kim loại quý rơi vào trạng thái quá mua nghiêm trọng, trong khi vị thế đầu cơ, mức sử dụng đòn bẩy và hoạt động trên thị trường quyền chọn đã tiến sát vùng đỉnh thường thấy trước các nhịp điều chỉnh mạnh.

Một yếu tố khác làm trầm trọng thêm đà giảm là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Sau thông tin đề cử, giá vàng giao ngay đã có thời điểm rơi sâu về dưới 5.000 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ, phản ánh tâm lý giằng co giữa lo ngại chính sách tiền tệ và lực cầu trú ẩn vẫn hiện hữu.

Dù ông Warsh từng ủng hộ việc nới lỏng chính sách trong một số giai đoạn, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng Fed sẽ không “dễ dãi” như kỳ vọng trước đó. Điều này khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, đồng USD phục hồi nhẹ và tạo áp lực ngắn hạn lên giá kim loại quý.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và ngoại hối tại Commerzbank, cho biết dù ông Warsh thường được xem là lựa chọn “ít ôn hòa” hơn so với một số ứng viên khác, điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn một cách rõ rệt. Yếu tố then chốt mà thị trường đang cân nhắc không nằm ở lập trường học thuật của ông Warsh, mà ở mức độ ông có sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chính trị từ Tổng thống Trump hay không.

Bà cho rằng Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện mong muốn Fed phải cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Nếu Chủ tịch Fed mới không hành động đúng kỳ vọng, áp lực và các chỉ trích nhằm vào ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Do đó, căng thẳng giữa Nhà Trắng và Fed khó có thể sớm chấm dứt, ngay cả khi ông Warsh nhậm chức.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.891 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.890 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/2/2026

Ngày 31/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 169–172 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 168–171 triệu đồng/lượng (mua – bán), cũng hạ 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji giảm 9,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt của phiên hôm qua, giao dịch ở mức 168,5–171,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hạ 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 169–172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Dự báo giá vàng

Nhiều chuyên gia nhận định rằng đợt bán tháo lần này mang đậm tính chất điều chỉnh kỹ thuật hơn là sự đảo chiều xu hướng. Các động lực nền tảng đã thúc đẩy đà tăng mạnh trong thời gian qua vẫn còn nguyên vẹn. Đó là môi trường địa chính trị bất ổn, căng thẳng giữa Mỹ và nhiều quốc gia lớn, rủi ro chính sách khó lường, cùng với gánh nặng nợ công ngày càng lớn tại các nền kinh tế phát triển. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn mang tính “phi quốc gia”, không phụ thuộc vào uy tín của bất kỳ chính phủ hay ngân hàng trung ương nào.

Ngoài ra, xu hướng suy yếu dài hạn của đồng USD, dù có những nhịp hồi ngắn hạn, vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý. Nhiều nhà phân tích cho rằng niềm tin vào sức mua của các đồng tiền pháp định đang dần bị xói mòn, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản có khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn như vàng.

Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi, cũng tiếp tục đóng vai trò như một “sàn đỡ” quan trọng cho thị trường vàng.

Về triển vọng giá, một số ý kiến cho rằng vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, với các vùng hỗ trợ đáng chú ý quanh 4.600–4.700 USD/ounce.

Trong kịch bản cơ sở, giá vàng được kỳ vọng sẽ duy trì nền giá cao và có thể hướng tới vùng 6.000 USD/ounce trong năm nay, dù đi kèm với biên độ dao động lớn hơn so với giai đoạn trước.