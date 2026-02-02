Tuần 26-30/1 ghi nhận khoảng thời gian biến động chưa từng có của giá vàng trên thị trường quốc tế cũng như trong nước. Giá vàng giao ngay trên thị trường toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ đã giảm mạnh chưa từng có, mất tổng cộng 700 USD/ounce trong 2 ngày, từ mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce xuống dưới 4.900 USD/ounce. Có thời điểm trong phiên 30/1, giá vàng xuống gần 4.700 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã giảm hơn 12,5% so với đỉnh, chỉ trong 2 phiên sau khi đã tăng hơn 29% kể từ đầu tháng 1 cho tới ngày 29/1. Trong năm 2025, giá vàng đã tăng 65%.

Trong nước, giá vàng lao dốc mất gần 20 triệu đồng, từ mức trên 191 triệu đồng/lượng (giá bán) ghi nhận hôm 29/1 xuống còn 172 triệu đồng hôm 30/1, tương đương mức giảm hơn 10% sau khi tăng hơn 25% trong gần trọn tháng 1 và tăng gần 82% trong năm 2025.

Giá bạc cũng giảm rất mạnh, từ trên 121 USD/ounce xuống còn hơn 85 USD/ounce trong 2 phiên sau khi đã tăng gần 60% trong 29 ngày đầu năm 2026 và hơn 150% trong năm 2025. Trong nước, bạc giảm từ trên 120 triệu đồng/kg xuống còn gần 87,3 triệu đồng/kg.

Như vậy, giá vàng và bạc đều đã giảm sau đợt tăng nóng kéo dài nhưng mức độ giảm sâu khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng giá dài hơn hay không, hay là một cú đảo chiều thực sự, từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm?

Trên thực tế, rất khó để đưa ra một dự báo cho xu hướng của một loại tài sản nào khi mà các yếu tố đầu vào thay đổi liên tục. Sự bất định trên thế giới ngày nay càng khiến cho các dự báo chỉ mang tính chất tham khảo.

Tuy nhiên, có một thực tế là: trước cú giảm lịch sử vừa qua, đa số các tổ chức dự báo vàng và bạc nằm trong xu hướng tăng giá trung và dài hạn, nhưng sẽ có một đợt điều chỉnh, đặc biệt là bạc, sau khi đã tăng quá nóng, với mức tăng hơn 150% trong năm 2025 và gần 60% trong chưa đầy một tháng.

Theo các tổ chức tài chính, các yếu tố hỗ trợ cho vàng và bạc vẫn còn nguyên, bao gồm nợ công toàn cầu tăng kỷ lục (riêng Mỹ đã vượt 38 nghìn tỷ USD), xu hướng suy yếu của đồng USD do áp lực nợ và niềm tin giảm sút, cùng căng thẳng Mỹ – Trung leo thang trên nhiều mặt trận từ thương mại, công nghệ đến nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị và nội bộ tại nhiều quốc gia vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí có xu hướng gia tăng.

Giá vàng giảm 20 triệu đồng/lượng trong 2 phiên. Ảnh: HH

Thị trường vàng đã đảo chiều, hay chỉ là một đợt điều chỉnh?

Vậy thì điều gì đã khiến vàng giảm mạnh như vậy, và liệu xu hướng có đảo chiều hay không, nếu không thì giá vàng có điều chỉnh giảm tiếp?

Cú giảm hơn 12,5% của vàng trong 2 ngày cuối tháng 1 đến từ việc đồng USD hồi phục nhẹ trở lại sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông Warsh được biết đến từ lâu với quan điểm “diều hâu” trong chính sách tiền tệ, luôn muốn giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát.

Giới đầu tư tài chính lo sợ và hoạt động bán chốt lời đã kích hoạt việc thanh lý hàng loạt các hợp đồng mua tương lai, đồng thời cũng xuất hiện một làn sóng bán khống để kiếm lời khi thị trường rơi vào tình trạng bán tháo.

Tuy nhiên, có một thực tế là ông Kevin Warsh cũng được biết đến là một người thực dụng, chứ không chỉ thuần túy “diều hâu”. Mối quan hệ giữa gia đình ông Trump và ông Warsh cũng như sự lựa chọn của ông Trump không phải ngẫu nhiên.

Chính sách xuyên suốt của ông Trump là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, trong bối cảnh Mỹ đối mặt nhiều rủi ro kinh tế lớn sau khủng hoảng 2008, nổi bật là nợ công vượt 38 nghìn tỷ USD, cao hơn GDP và trở thành “quả bom hẹn giờ” với chi phí lãi vay khổng lồ. Cùng với đó là phi công nghiệp hóa, mất việc làm và suy giảm tự chủ chuỗi cung ứng chiến lược.

Trước mắt, Mỹ còn chịu áp lực từ đồng USD suy yếu và làn sóng bán tháo tài sản, đặc biệt là trái phiếu. Việc lựa chọn Kevin Warsh được xem là một giải pháp nhằm kéo dòng tiền quay lại Mỹ và củng cố đồng USD. Tuy nhiên, bài toán nợ công vẫn là cốt lõi. Không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ tính tới vai trò của kho vàng, bởi khi hệ thống tài chính rạn nứt, vàng vật chất có thể trở lại vị thế tiền tệ tối thượng.

Về xu hướng giá vàng, thực tế cho thấy sau những đợt tăng nóng liên tiếp từ 2–3 sóng (với vàng là tăng hơn 2,1 lần chỉ trong hơn một năm), hầu hết các loại tài sản đều trải qua các nhịp điều chỉnh mạnh. Không có tài sản hay hàng hóa nào có thể tăng mãi.

Nếu là nhịp giảm mang tính điều chỉnh, không làm thay đổi xu hướng, mức giảm thường dao động 5–10% (điều chỉnh nông, giá chỉ chạm MA20), phổ biến hơn là 10–20%, hoặc 20–30% trong trường hợp điều chỉnh sâu nhưng chưa phá MA50. Những nhịp giảm này thường xuất hiện khi thị trường trước đó quá hưng phấn và chịu tác động từ tin xấu ngắn hạn; khi đó, dòng tiền lớn thường quan sát các vùng MA100/MA200 để giải ngân.

Thị trường chỉ thực sự phát tín hiệu xu hướng suy yếu hoặc sắp đảo chiều khi mức giảm vượt 30%. Theo quy luật này, giá vàng chỉ chuyển sang xu hướng giảm nếu rơi xuống dưới khoảng 3.900 USD/ounce, tương đương giảm hơn 30% so với đỉnh.

Tuy nhiên, trong thực tế lịch sử, vàng rất hiếm khi điều chỉnh sâu 15–20%. Những cú giảm mạnh thường phổ biến hơn ở bạc. Ngay cả với bạc, trong giai đoạn hiện nay, các yếu tố cơ bản vẫn đang ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là nhu cầu ở mức cao, tạo nền tảng cho xu hướng dài hạn.