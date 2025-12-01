Giá vàng thế giới hôm nay 1/12/2025

Thị trường vàng thế giới vừa kết thúc một tuần tăng mạnh, giá leo lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên 28/11. Động lực chính đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn và đầu tư vào kim loại quý.

Những phát biểu mang tính ôn hòa từ một số quan chức cấp cao như Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams đã góp phần củng cố đáng kể kỳ vọng này. Thống đốc Stephen Miran, người vốn ủng hộ các đợt cắt giảm quyết liệt hơn, cũng để ngỏ khả năng ủng hộ mức giảm 0,25 điểm phần trăm.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể tiếp tục chậm lại trong năm 2026. Kết hợp với kỳ vọng Fed bước vào chu kỳ giảm lãi suất, yếu tố này trở thành nhân tố quan trọng thu hút dòng tiền quay về vàng.

Khi kỳ vọng lợi suất giảm dần được củng cố, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm theo, khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Trong bối cảnh nhiều quỹ đang tái cơ cấu danh mục để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng yếu, vàng một lần nữa được xem như tài sản phòng thủ hiệu quả, vừa bảo toàn giá trị vừa hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp hơn.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, dù vắng bóng hai báo cáo lớn là bảng lương phi nông nghiệp tháng 10 và GDP quý III. Tâm điểm sẽ là chỉ số sản xuất ISM tháng 11, giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe khu vực công nghiệp.

Ngoài ra còn một số báo cáo về lao động, trợ cấp thất nghiệp, PCE lõi tháng 10, thước đo lạm phát ưa thích của Fed và khảo sát niềm tin người tiêu dùng tháng 12 của Đại học Michigan.

Giá vàng trong nước hôm nay 1/12/2025

Ngày 29/11, giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới, niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Kết thúc tháng 11, giá vàng miếng SJC tăng 6,5 triệu đồng/lượng cả mua và bán (tương đương 4,44%).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 1/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,6-153,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính từ đầu tháng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ SJC tăng 7 triệu đồng/lượng (tương đương 4,87%).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính từ đầu tháng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ SJC tăng 5,7 triệu đồng/lượng (tương đương 3,92%).

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý tăng giá đã trở lại trên cả Wall Street lẫn Main Street, khi kim loại quý tiếp tục duy trì đà đi lên.

Kết quả khảo sát 14 chuyên gia phân tích tham gia cho thấy, 11 người (79%) dự báo giá vàng tăng, chỉ 1 người (7%) dự báo giảm và 2 người (14%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Theo khảo sát trực tuyến các nhà đầu tư nhỏ với 260 phiếu, 183 người (70%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên sau khi kim loại quý bật khỏi vùng hỗ trợ 4.000 USD. Có 29 người (11%) dự đoán giá giảm và 48 người (19%) cho rằng vàng sẽ tích lũy trong tuần tới.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, giữ quan điểm trung lập. Ông nhận định vàng có thể giữ được đà tăng cho đến khi Fed công bố quyết định lãi suất tháng 12, nhưng khó bứt phá mạnh nếu Fed không hành động như thị trường kỳ vọng.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, tiếp tục nghiêng về kịch bản vàng tăng. Chiến sự tại Ukraine chưa hạ nhiệt và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm đang tăng lên, cả hai yếu tố đều hỗ trợ giá vàng.

James Stanley, chiến lược gia cấp cao của Forex, cũng nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nhưng cảnh báo khả năng chốt lời của một số nhà đầu tư dài hạn trước khi năm kết thúc. Ông cho rằng các vùng hỗ trợ, đặc biệt quanh mức 4.150 USD, vẫn hấp dẫn đối với bên mua.