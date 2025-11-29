Giá vàng thế giới hôm nay 29/11/2025

Lúc 20h30 ngày 28/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.188 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.200 USD/ounce. Giá bạc kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,22 USD lên 54,14 USD/ounce.

Thị trường toàn cầu chịu tác động mạnh sau sự cố tại trung tâm dữ liệu của CME Group, khiến giao dịch hợp đồng tương lai bị tạm dừng nhiều giờ. Sự cố được xác định bắt nguồn từ hệ thống làm mát tại một trung tâm dữ liệu ở Chicago do CyrusOne vận hành. Các kỹ sư đã phải khởi động lại thiết bị và triển khai hệ thống làm mát tạm thời. CME cho biết toàn bộ thị trường hợp đồng tương lai sẽ sớm được mở lại.

Sự cố này kéo dài hơn cả sự cố năm 2019, cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của thị trường toàn cầu vào nền tảng giao dịch điện tử Globex. Nhiều nhà giao dịch bày tỏ lo ngại vì thiếu dữ liệu định hướng thị trường trước giờ mở cửa, đặc biệt với các bàn giao dịch phái sinh.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Về địa chính trị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện chưa có bản dự thảo cuối cùng cho thỏa thuận hòa bình Ukraine, nhưng ông đánh giá các đề xuất của Tổng thống Trump có thể làm nền tảng đàm phán. Kế hoạch 28 điểm đã được Mỹ và Ukraine phân nhóm thành 4 nội dung chính trong các cuộc thảo luận tại Geneva.

Trên thị trường năng lượng, dầu thô Nymex đang hướng đến tháng giảm thứ tư liên tiếp khi OPEC+ chuẩn bị họp cuối tuần này. Giá dầu Brent dao động trên 63 USD/thùng, trong khi dầu Nymex giao dịch quanh 59 USD/thùng.

Các nguồn tin cho biết OPEC+ nhiều khả năng sẽ tiếp tục kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng đến đầu 2026. Giá dầu đã mất khoảng 15% từ đầu năm vì lo ngại dư cung toàn cầu, khi OPEC+ khởi động lại công suất và nguồn cung ngoài khối tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Ukraine cũng có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường dầu, bởi bất kỳ nới lỏng trừng phạt nào đối với Nga có thể giải phóng thêm nguồn cung đáng kể cho các khách hàng như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/11/2025

Phiên giao dịch ngày 28/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 hôm nay 29/11/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đắt thêm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 149,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Theo ông Sameer Samana, Giám đốc Cổ phiếu Toàn cầu và Tài sản Thực tại Wells Fargo Investment Institute, các yếu tố như lãi suất giảm, mức độ bất định cao, đồng USD suy yếu và sự điều chỉnh của thị trường tiền số đều đang hỗ trợ mạnh cho vàng. Xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn nguyên vẹn, dù thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh ngắn hạn.

Samana dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn khi chính quyền Trump bổ nhiệm nhân sự mới, đặc biệt khi người kế nhiệm Chủ tịch Powell được công bố. Ứng viên hàng đầu hiện nay là Kevin Hassett, người có xu hướng ủng hộ mức lãi suất thấp hơn.

Việc Fed giảm lãi suất làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó tạo lực đỡ quan trọng cho giá kim loại quý. Điều này cũng có thể khiến USD tiếp tục suy yếu trong 12-15 tháng tới.

Một động lực khác hỗ trợ vàng là xu hướng đa dạng hóa ngày càng mạnh của nhà đầu tư trong môi trường nhiều bất định. Vàng đang trở thành công cụ đa dạng hóa nổi bật, nhất là khi trái phiếu mất vai trò truyền thống của mình trong bối cảnh lạm phát cao và lãi suất giảm.

Về triển vọng thị trường, Wells Fargo dự báo các tài sản rủi ro chất lượng cao sẽ tiếp tục được hỗ trợ nhờ Fed xoay trục sang ưu tiên thị trường lao động thay vì lạm phát. Dù kinh tế Mỹ có thể suy yếu đến năm 2026, nhưng phần lớn rủi ro đã được thị trường phản ánh trước, chứng khoán nếu giảm thêm cũng chỉ giảm nhẹ.

Chuyên gia này cho rằng, Fed giảm lãi suất khi lạm phát còn cao sẽ gây bất lợi cho trái phiếu, thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm tài sản thay thế và vàng trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương cũng đang tiếp tục đa dạng hóa khỏi USD, góp phần củng cố nhu cầu vàng trong dài hạn.