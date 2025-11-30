Giá vàng trong nước hôm nay 30/11/2025

Ngày 29/11, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm trước, thiết lập kỷ lục mới, niêm yết ở mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với chốt phiên cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng cả mua và bán.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 30/11/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,6-153,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ SJC tăng 4,6 triệu đồng/lượng cả mua và bán so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm trước, niêm yết ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 4,9 triệu đồng/lượng cả mua và bán.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Giá vàng thế giới hôm nay 30/11/2025

Sau nhiều tuần biến động mạnh và liên tiếp chứng kiến các nhịp điều chỉnh sâu, giá vàng tuần này duy trì xu hướng tăng ổn định. Mở cửa tuần tại 4.074 USD/ounce, vàng nhanh chóng điều chỉnh xuống 4.044 USD trong những giờ đầu, nhưng ba lần bật tăng từ vùng giá này đã giúp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và đẩy giá đi lên liên tục.

Trong phiên mở cửa tại Bắc Mỹ, vàng hai lần thử thách ngưỡng 4.080 USD/ounce trước khi phá vỡ mạnh mẽ mức kháng cự 4.100 USD sau 13h. Phiên châu Á ghi nhận mức 4.152 USD/ounce, rồi giá điều chỉnh nhẹ về khoảng 4.115 USD trong phiên châu Âu, trước khi quay lại vùng 4.152 USD vào đầu phiên Bắc Mỹ.

Với vùng giá mới được thiết lập, các nhà giao dịch châu Á nhanh chóng đẩy vàng lên gần 4.170 USD, mức cao nhất trong tuần ở thời điểm đó. Những ngày tiếp theo, thị trường bước vào biên độ hẹp hơn, duy trì quanh 4.145-4.170 USD trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ.

Đêm thứ Năm, vàng đạt đỉnh 4.192 USD/ounce trong phiên châu Á rồi điều chỉnh xuống gần 4.155 USD để kiểm tra lại vùng hỗ trợ. Sang ngày thứ Sáu, lực cầu mạnh từ Mỹ và sự hỗ trợ của các kim loại khác như bạc và đồng đã đưa vàng tăng vọt lên 4.226,91 USD/ounce, mức cao nhất tuần.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng tại 4.188 USD/ounce, còn hợp đồng tương lai tháng 2/2026 đạt 4.200 USD/ounce.

Trong khi đó, bạc tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường kim loại quý. Từ đầu năm, giá bạc đã tăng gần 97%, vượt 56 USD/ounce, mức kỷ lục mới. Một số chuyên gia dự báo nếu vàng chạm 5.000 USD vào năm 2026, bạc có thể tiến tới vùng 100 USD.

Nguyên nhân chính là nguồn cung bạc đang khan hiếm trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư tăng mạnh. Dự trữ bạc tại Mỹ, Trung Quốc và London đều thắt chặt, cộng thêm lực mua lớn từ châu Á và lãi suất thuê bạc leo lên mức kỷ lục, khiến kim loại này trở thành tâm điểm của thị trường.

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích nhận định đà tăng của vàng và bạc vẫn vững khi thị trường bắt đầu định giá lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Suốt tháng 11, thị trường phản ứng với phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng việc hạ lãi suất vào tháng 12 “không phải điều chắc chắn”, khiến hai kim loại quý này giữ xu hướng tăng ổn định.

Tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân chậm lại và dữ liệu kinh tế hạn chế từ phía chính phủ cho thấy nền kinh tế đang kém sôi động, lạm phát ở mức thấp, yếu tố làm gia tăng kỳ vọng về chính sách nới lỏng. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá hơn 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Ole Hansen, Trưởng Bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định, việc hạ lãi suất sắp diễn ra, đặc biệt khi Trump kiểm soát tốt hơn FOMC, sẽ khiến nhiều người lo ngại về tính độc lập của Fed. Nhu cầu từ ngân hàng trung ương và tiền điện tử mua vàng càng làm triển vọng tăng giá thêm rõ ràng. Các kim loại quý như bạc và bạch kim đã phá vỡ kỳ vọng về giai đoạn tích lũy kéo dài sang năm tới.

Theo Thorsten Polleit, Chủ tịch Viện Ludwig von Mises, nguy cơ kinh tế chậm lại sẽ buộc Fed phải bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất từ tháng tới và duy trì chính sách nới lỏng đến 2026.

Ông dự báo giá vàng có thể hướng tới 5.000 USD trong tương lai không xa khi Fed chịu nhiều sức ép chính trị và lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm. Xu hướng này được đánh giá là khó đảo ngược.