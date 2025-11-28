Giá vàng thế giới hôm nay 28/11/2025

Lúc 20h30 ngày 27/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.151 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.149 USD/ounce.

Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy bức tranh trái chiều. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 6.000 xuống 216.000 trong tuần kết thúc ngày 22/11, thấp hơn kỳ vọng và là mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Chỉ số kinh doanh Chicago tháng 11 giảm mạnh xuống 36,3 từ mức 43,8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và duy trì tháng thứ 24 dưới ngưỡng 50 - phản ánh sự suy yếu sâu của hoạt động kinh tế khu vực.

Ở chiều ngược lại, đơn hàng lâu bền tăng 0,5% trong tháng 9, cao hơn dự báo và nối tiếp mức điều chỉnh tăng của tháng trước.

Quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trở thành tâm điểm của thị trường toàn cầu. Thị trường đã chuyển sang định giá 82% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, được củng cố bởi những bình luận ôn hòa từ Thống đốc Fed Christopher Waller, người công khai ủng hộ nới lỏng tại cuộc họp sắp tới.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Những phát biểu của Waller càng có sức nặng khi xuất hiện tin đồn rằng ông có thể thay thế Chủ tịch Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Giới giao dịch xem thông điệp của ông là tín hiệu rõ ràng rằng cuộc họp tháng 12 có thể đánh dấu sự khởi đầu của chu kỳ nới lỏng, qua đó mang lại hỗ trợ cho thị trường vàng.

Các thông tin gần đây liên quan đến nỗ lực hòa đàm của Tổng thống Trump về Ukraine đã giúp giảm bớt lo ngại leo thang xung đột. Mặc dù chưa có thỏa thuận cuối cùng, lập trường ngoại giao đã trở nên tích cực hơn. Sự tham gia của các nhân vật có ảnh hưởng như Steve Witkoff cho thấy tiến triển thực tế dù chưa có kết quả mang tính quyết định.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/11/2025

Kết phiên 27/11, giá vàng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đứng yên so với mức giá đóng cửa ngày hôm qua. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng tại Ngân hàng ACB là 151,9-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 28/11/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 149-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 149,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên hôm trước.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết phiên hôm trước.

Dự báo giá vàng

Daan Struyven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Dầu mỏ của ngân hàng Goldman Sachs, đưa ra quan điểm lạc quan khi dự báo giá vàng sẽ đạt mức 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn gia tăng vào các quỹ ETF.

Theo ông Struyven, dù đà tăng mạnh gần 60% từ đầu năm đến nay khó có thể lặp lại trong ngắn hạn, nhưng những yếu tố cốt lõi thúc đẩy đà tăng của vàng vẫn sẽ duy trì trong giai đoạn 2025-2026.

Động lực đầu tiên đến từ xu hướng mua vào mang tính chiến lược của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, khi họ tìm cách đa dạng hóa dự trữ sau sự kiện đóng băng tài sản dự trữ của Nga vào năm 2022. Vàng được xem là tài sản an toàn duy nhất khi được nắm giữ trong lãnh thổ quốc gia.

Động lực thứ hai là chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed. Việc hạ lãi suất làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời, qua đó thúc đẩy dòng vốn chảy vào các ETF vàng. Goldman Sachs kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong thời gian tới, tạo nền tảng duy trì dòng tiền vào thị trường vàng.

Ông Struyven cho biết sự mạnh lên của đồng USD gần đây không làm thay đổi triển vọng tăng giá của vàng. Ngược lại, nếu xu hướng đa dạng hóa tài sản mở rộng từ khu vực công sang khu vực tư nhân, thị trường vàng có thể ghi nhận mức tăng mạnh hơn nữa.

Goldman Sachs cũng nâng dự báo dòng vốn ETF tại phương Tây và cho rằng nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương sẽ duy trì quanh mức 70-80 tấn mỗi năm trong hai năm tới. Lực mua này, kết hợp với tâm lý trú ẩn gia tăng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị, tiếp tục củng cố cho xu hướng tăng giá của vàng.

Với triển vọng đó, vàng hiện được Goldman Sachs xếp ở vị trí đầu bảng trong danh mục các tài sản hàng hóa khuyến nghị nắm giữ dài hạn.