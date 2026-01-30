Lúc 17h ngày 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.996 USD/ounce, giảm 385 USD so với đầu phiên. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York giảm còn 4.965 USD/ounce. Ít phút sau đó, giá vàng thế giới quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý rung lắc mạnh sau một trong những đợt bán tháo đột ngột và dữ dội nhất từng được ghi nhận. Giá vàng lao dốc 380 USD, tương đương gần 7%, chỉ trong vòng 28 phút, trong khi giá bạc giảm tới 11% trong cùng khoảng thời gian.

Tốc độ và mức độ của đợt sụt giảm khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng không khỏi bàng hoàng. Thị trường đặt ra câu hỏi liệu giá kim loại quý đã tăng quá nhanh và liệu biến động dữ dội này có báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ tăng giá hay không.

Biểu đồ giá vàng. Nguồn: Kitco

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, người có hơn 30 năm giao dịch vàng và bạc trên sàn CME, cho biết diễn biến thị trường vượt ngoài kinh nghiệm của ông. Áp lực bán xuất hiện dồn dập trong một thời gian rất ngắn. Ông Grady nhận xét rằng vàng và bạc đang vận động giống cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố lan truyền hơn là các thị trường hàng hóa trưởng thành. Biến động giá quá mạnh khiến kim loại quý tạm thời đánh mất vai trò là tài sản lưu trữ giá trị ổn định.

Một nguyên nhân quan trọng khác là đà tăng theo dạng “dốc đứng” trước đó đã thu hút các hệ thống giao dịch thuật toán, trong khi nhiều nhà giao dịch truyền thống lại đứng ngoài thị trường. Điều này khiến các lệnh giao dịch bị “xé nhỏ” và khuếch đại biến động, khiến việc giao dịch thủ công gần như bất khả thi.

Theo ông Grady, trong những phiên biến động cực đoan như vậy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường lựa chọn đứng ngoài, bởi thị trường không phù hợp với nhà đầu tư cá nhân hay giao dịch thủ công.

Giá vàng biến động mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường tài chính toàn cầu theo dõi sát thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới. Nhiều nguồn tin cho biết ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed, đang là ứng viên sáng giá nhất. Phát biểu của ông Trump với báo giới cũng cho thấy ông Warsh đang chiếm ưu thế trong danh sách lựa chọn.

Kevin Warsh từng thất bại trước Jerome Powell trong cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Fed năm 2017 và trong thời gian gần đây được cho là ủng hộ quan điểm của ông Trump về việc Fed cần cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Tuy nhiên, khả năng ông Warsh được đề cử cũng làm dấy lên lo ngại mới về tính độc lập của Fed, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần gây sức ép yêu cầu ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ.

Việc ông Trump chính thức công bố đề cử Chủ tịch Fed được kỳ vọng sẽ loại bỏ một yếu tố bất định lớn đối với thị trường, qua đó có thể làm suy giảm một phần nhu cầu trú ẩn vào vàng trong ngắn hạn.

Trước đó, giá vàng đã tăng vọt lên mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi xuất hiện các thông tin cho thấy Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran. Diễn biến này làm gia tăng mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Tính chung trong tháng 1, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 20%, bất chấp các nhịp điều chỉnh mạnh cuối tháng. Các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, phản ánh làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn trước căng thẳng địa chính trị toàn cầu, đặc biệt giữa Mỹ và các cường quốc khác.