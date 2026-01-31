Giá vàng thế giới hôm nay 31/1/2026

Đến 7h ngày 31/1, giá vàng thế giới giảm kỷ lục chỉ còn 4.892 USD/ounce, mất tới gần 9% chỉ sau 1 đêm.

Lúc 22h30 ngày 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.036 USD/ounce, giảm 344 USD. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.052 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lựa chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo. Thị trường lo ngại rằng Fed dưới sự lãnh đạo mới có thể sẽ không nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay như kỳ vọng trước đó.

Thông tin ông Kevin Warsh được ông Trump lựa chọn làm Chủ tịch Fed đã nhanh chóng tác động tới các thị trường tài chính. Chứng khoán Mỹ giảm sâu, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Chỉ số USD phục hồi, phản ánh kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ có thể sẽ thận trọng hơn trong thời gian tới.

Trước đây, ông Warsh từng nhiều lần cảnh báo về rủi ro lạm phát và kêu gọi Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán, dù gần đây ông cũng đồng tình với quan điểm của Tổng thống Trump rằng Fed đã chậm trễ trong việc nới lỏng chính sách.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và có nguy cơ đối mặt với nhiều lực cản hơn nữa, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng khi chỉ số giá sản xuất tăng cao hơn kỳ vọng.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) toàn phần trong tháng 12 tăng 0,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,2% của tháng 11. Con số này cũng vượt xa dự báo của giới kinh tế, vốn chỉ kỳ vọng mức tăng khoảng 0,2%. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát bán buôn toàn phần tăng 3,0%.

Đáng chú ý, PPI lõi (loại trừ các nhóm giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng) tăng tới 0,7% trong tháng 12, cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận 0,2%. Trước đó, chỉ số này đã tăng trong tháng 11. Tính theo năm, PPI lõi tăng 3,3%, trong khi thị trường chỉ kỳ vọng mức tăng khoảng 2,9%. Diễn biến này cho thấy áp lực lạm phát ở khâu sản xuất đang ngày càng ăn sâu vào nền kinh tế.

Tại Mỹ, nguy cơ chính phủ liên bang đóng cửa trên diện rộng tạm thời được xoa dịu sau khi Nhà Trắng và các Thượng nghị sĩ Dân chủ đạt được thỏa thuận sơ bộ về ngân sách. Dù khả năng xảy ra gián đoạn tài trợ ngắn hạn vẫn hiện hữu, thị trường đánh giá tác động sẽ hạn chế nếu vấn đề được giải quyết nhanh chóng.

Tại Anh, Sàn giao dịch Kim loại London (LME) ghi nhận sự gián đoạn kỹ thuật khiến thời điểm mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu bị trì hoãn khoảng một giờ. Sự cố xảy ra sau một tuần biến động mạnh, khi giá đồng tăng vọt 11% trong phiên trước đó, lên mức kỷ lục trên 14.500 USD/tấn. Sau khi giao dịch trở lại bình thường, giá đồng điều chỉnh giảm gần 4%.

Giá dầu thô duy trì ở vùng cao nhất trong sáu tháng, nhờ căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Dầu WTI từng vượt 65,5 USD/thùng trước khi điều chỉnh nhẹ, trong bối cảnh lo ngại xung đột với Iran có thể ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/1/2026

Ngày 30/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 8,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Nitesh Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho biết các mô hình định giá vàng hiện hành được xây dựng dựa trên dữ liệu của một giai đoạn tương đối ổn định, kéo dài từ giữa thập niên 1990 đến đầu những năm 2020, khi lạm phát ở mức vừa phải, ngân hàng trung ương duy trì được uy tín và trật tự kinh tế toàn cầu vận hành theo các nguyên tắc rõ ràng.

Bối cảnh hiện nay đã thay đổi căn bản, với sự phân mảnh địa chính trị sâu sắc hơn, những hoài nghi ngày càng lớn về tính độc lập của các thể chế và đặc biệt là lo ngại xoay quanh vai trò dài hạn của đồng USD.

Sự đứt gãy mang tính cấu trúc này khiến các mô hình lịch sử không còn đủ khả năng giải thích diễn biến thị trường. Thực tế cho thấy giá vàng tăng vọt dù vị thế đầu cơ trên thị trường kỳ hạn chỉ ở mức trung bình khá, còn dòng vốn vào các quỹ ETF vàng không quá áp đảo. Trong điều kiện thông thường, những tín hiệu này khó có thể lý giải cho một đợt tăng giá mạnh như hiện tại.

Dù giá vàng đã điều chỉnh từ đỉnh lịch sử trên 5.500 USD/ounce, ông Shah cho rằng thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu “bong bóng”. Theo Shah, việc giá vàng kết thúc năm trên mốc 6.000 USD/ounce, thậm chí cao hơn, là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra nếu các bất ổn địa chính trị và niềm tin vào đồng USD tiếp tục suy yếu.





