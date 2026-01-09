Giá vàng trong nước hôm nay 9/1/2026

Chốt phiên giao dịch 9/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 152,8-155,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 155,6-158,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu phiên giao dịch 9/1, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 156.300.000 + 1.100.000 158.300.000 + 1.100.000 Doji Hà Nội 156.300.000 + 1.100.000 158.300.000 + 1.100.000 Doji TP.HCM 156.300.000 + 1.100.000 158.300.000 + 1.100.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 9/1

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 9/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,8-155,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 152.800.000 + 900.000 155.300.000 + 900.000 Doji 153.500.000 + 500.000 156.500.000 + 500.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 9/1

Chốt phiên ngày 8/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 151,9-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 154,8-157,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 9/1/2026

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 9h19' ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.469,8 USD/ounce, tăng 40,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 9/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 143,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.429 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.451 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục giằng co, chưa xác lập được xu hướng rõ ràng. Giá vàng chịu áp lực sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ cho thấy sức khỏe vẫn khá vững. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng ít hơn dự báo, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 3/1 tăng 8.000 đơn, lên mức điều chỉnh theo mùa là 208.000 đơn. Con số này thấp hơn mức dự báo của thị trường là 213.000 đơn. Số liệu của tuần liền trước cũng được điều chỉnh tăng lên 200.000 đơn.

Báo cáo mới nhất từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy số lượng việc làm bị cắt giảm tại Mỹ trong tháng 12/2025 chỉ ở mức 35.553, thấp nhất kể từ tháng 7/2024. Con số này giảm mạnh so với mức 71.321 của tháng 11 và thấp hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Tính chung cả năm 2025, các doanh nghiệp Mỹ đã công bố hơn 1,2 triệu kế hoạch cắt giảm việc làm, tăng 58% so với năm 2024 và là mức cao nhất kể từ năm 2020. Khu vực chính phủ dẫn đầu về số lao động bị cắt giảm, trong khi ngành công nghệ đứng đầu khu vực tư nhân, phản ánh quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Donald Trump mới đây đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng Mỹ lên 1.500 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, các điều kiện đi kèm như hạn chế cổ tức, mua lại cổ phiếu và trần lương điều hành đã khiến cổ phiếu nhiều tập đoàn quốc phòng lớn giảm giá.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang xôn xao trước kế hoạch của Mỹ kiểm soát tới 50 triệu thùng dầu thô từ Venezuela. Động thái này có thể đánh dấu sự thay đổi lớn trong dòng chảy năng lượng toàn cầu, gây áp lực lên giá dầu chuẩn và đặc biệt ảnh hưởng tới dầu thô Canada. Giới doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng do những rủi ro chính trị và pháp lý liên quan đến Venezuela.

Những diễn biến chính sách và địa chính trị này tiếp tục tạo thêm biến số cho thị trường tài chính toàn cầu, qua đó ảnh hưởng gián tiếp tới diễn biến của giá vàng.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng đà phục hồi của vàng trong những ngày đầu năm 2026 cho thấy lực cầu nền tảng vẫn rất bền vững. Ông nhận định, những yếu tố chính hỗ trợ xu hướng tăng mạnh của vàng trong năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn, không hề suy yếu chỉ vì bước sang năm mới.

Theo Hansen, các rủi ro vĩ mô như lo ngại về giảm giá trị tiền pháp định, tính bền vững của nợ công, kỳ vọng lãi suất giảm và đồng USD suy yếu tiếp tục củng cố nhu cầu đối với kim loại quý. Điều này giúp vàng giữ vai trò tài sản trú ẩn quan trọng trong danh mục đầu tư, bất chấp các biến động ngắn hạn.

Hansen đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng trong năm 2026, xác định mốc 5.000 USD/ounce là mục tiêu hợp lý trong điều kiện hiện tại. Ông đánh giá vàng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh thế giới chịu áp lực từ bất ổn địa chính trị, căng thẳng tài khóa và sự phân mảnh trong liên minh tiền tệ toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của vàng như công cụ phòng hộ trước rủi ro địa chính trị, một xu hướng được thể hiện rõ nét khi giá vàng tăng mạnh sau các diễn biến lớn trên trường quốc tế.