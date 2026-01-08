Giá vàng thế giới hôm nay 8/1/2026

Tới 20h15 ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.450 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.458 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/1 cao hơn khoảng 69,5% (tương đương tăng 1.710 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 7/1.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York vào đầu phiên giao dịch 7/1 (tối 7/1 giờ Việt Nam) giảm khoảng 45 USD (-1%) xuống 4.450 USD/ounce sau khi tăng mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu trước đó.

Vàng giảm khá mạnh khi những tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường vàng nhiều khả năng sẽ lặp lại nhịp giảm cuối tháng 12. Giá vàng tương lai hụt hơi sau khi lên ngưỡng 4.500 USD/ounce vào sáng 7/1 (giờ Việt Nam).

Áp lực bán tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ "chuyển giao" khoảng 50 triệu thùng dầu để bán ra theo giá thị trường. Đây là một tín hiệu ban đầu cho thấy căng thẳng địa chính trị liên quan đến Venezuela có khả năng giảm bớt. Nếu căng thẳng tiếp tục hạ nhiệt, nhiều khả năng giới đầu tư sẽ còn chốt lời vàng.

Giới đầu tư cũng theo dõi các diễn biến mới liên quan đến khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/1/2026

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh trong phiên, nhưng chốt phiên 7/1 chỉ còn giữ được mức tăng nhẹ.

Giá vàng chịu áp lực bán chốt lời. Ảnh: HH

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 7/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,1-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 120 đồng xuống 26.880 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng giảm ngay cả khi thị trường lao động khu vực tư nhân của Mỹ đang gặp khó khăn. Cụ thể, tối 7/1 (giờ Việt Nam), ​​công ty cung cấp thông tin bảng lương tư nhân ADP thông báo rằng đã có 41.000 việc làm được tạo ra trong tháng trước tại Mỹ. Báo cáo này thấp hơn dự kiến vì các dự báo đồng thuận cho rằng sẽ có thêm 49.000 việc làm. Sự tăng trưởng này diễn ra sau khi mất đi 29.000 việc làm trong tháng 11.

Theo báo cáo của ADP, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã phục hồi sau đợt mất việc làm hồi tháng 11 với hoạt động tuyển dụng tích cực vào cuối năm.

Hoạt động chốt lời có thể kích hoạt một đợt thanh lý các hợp đồng đánh cược giá vàng lên.

Dù vậy, vàng vẫn được dự báo trong xu hướng đi lên trong trung và dài hạn.

Căng thẳng Nga-Ukraine vẫn khó lường. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Moscow chưa thể hiện rõ ràng sự sẵn sàng trong việc tiến tới một lệnh ngừng bắn. Cuộc xung đột còn kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Kitco, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tích trữ vàng. Theo đó, PBoC đã kéo dài chuỗi mua vàng của mình lên 14 tháng, thêm 30.000 ounce vàng trong tháng 12. Như vậy, tổng lượng vàng mà PBoC mua kể từ tháng 11/2024 cho tới tháng 12/2025 đạt khoảng 1,35 triệu ounce, tương đương 42 tấn.