Thị trường vàng toàn cầu “thở phào nhẹ nhõm” sau khi Nhà Trắng bác bỏ báo cáo gây sốc cho rằng Hoa Kỳ đã áp thuế nhập khẩu đối với vàng miếng từ Thụy Sĩ. Phát ngôn viên của chính quyền Trump thông báo sẽ ban hành một chính sách mới, làm rõ rằng vàng miếng nhập khẩu sẽ không phải chịu thuế.

Trước đó, FT đưa tin về một lá thư ngày 31/7 từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ gửi một nhà máy tinh luyện vàng ở Thụy Sĩ, tuyên bố vàng miếng 1 kg và 100 ounce sẽ phải chịu mức thuế đắt đỏ, khiến thị trường kim loại quý rơi vào hoảng loạn. Mức thuế 39% đưa Thụy Sĩ vào nhóm các quốc gia chịu thuế cao nhất mà chính quyền Trump từng áp đặt.

Tin tức này đã đẩy giá vàng tương lai trên sàn Comex lên mức cao kỷ lục mới là 3.534,10 USD/ounce, giá vàng giao ngay tăng vọt lên 3.400 USD/ounce.

Giá vàng kết thúc tuần tăng mạnh. Ảnh: Minh Hiền

Các chuyên gia trong ngành nhận định, mặc dù phản ứng ban đầu của thị trường rất mạnh, nhưng những tác động lâu dài của phán quyết thuế quan sẽ định hình lại toàn bộ thị trường vàng thỏi toàn cầu.

Nhà Trắng sau đó khẳng định thông tin của FT là "thông tin sai lệch" và trấn an thị trường vàng không nằm trong danh sách bị áp thuế. Thị trường vàng phiên cuối tuần xảy ra một đợt bán tháo mạnh nhưng ngắn ngủi.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng ổn định và giữ được hầu hết mức tăng mạnh mẽ trong tuần. Giá vàng giao ngay ở mức 3.397 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.414 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước ngày 9/8, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với mức chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ nguyên, giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Stephen Innes, từ SPI Asset Management, cho rằng quyết định áp thuế đối với vàng Thụy Sĩ là một phần của chiến lược "Nước Mỹ trên hết" của chính quyền Tổng thống Trump. Bằng cách nhắm vào các thỏi vàng 1kg, Washington không chỉ thu thuế mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò của vàng như một kho lưu trữ giá trị trung lập.

Ông Innes cảnh báo động thái này có thể làm tăng sự bất ổn trên thị trường, thúc đẩy các hoạt động chênh lệch giá và khiến các nhà giao dịch phải tìm cách điều chỉnh lại chiến lược.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nhận định, phán quyết thuế quan bất ngờ này làm suy yếu niềm tin vào thị trường Hoa Kỳ. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư và tổ chức tài chính toàn cầu thận trọng hơn khi tham gia vào các giao dịch liên quan đến Mỹ trong tương lai.

Theo ông, hợp đồng tương lai tháng 12 trên sàn Comex đã đạt mức cao kỷ lục mới là 3.534 USD. Điều đáng chú ý, mức chênh lệch giữa giá hợp đồng và giá giao ngay tại London đã tăng vọt lên hơn 100 USD, so với mức chỉ khoảng 40 USD của tuần trước.

Giá vàng giao ngay đang bị kẹt trong một phạm vi hẹp kể từ tháng 4. Để xác nhận một xu hướng tăng mạnh mẽ và bền vững, giá vàng giao ngay cần phải vượt qua ngưỡng kháng cự 3.450 USD. Đây là tín hiệu thực sự cho thấy một sự bứt phá của thị trường vàng.