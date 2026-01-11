Giá vàng thế giới hôm nay 11/1/2026

Thị trường vàng tiếp tục duy trì đà tăng và đang thử thách vùng kháng cự quan trọng quanh 4.500 USD/ounce, bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa chịu áp lực phải sớm hạ lãi suất. Kỳ vọng chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn, sau các dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, đang đóng vai trò hỗ trợ chính cho giá vàng.

Theo khảo sát sơ bộ về tâm lý tiêu dùng tháng 1 do Đại học Michigan công bố ngày thứ Sáu (giờ Mỹ), chỉ số này đạt 54 điểm, cao hơn mức dự báo 53,5 điểm và cải thiện so với mức 52,9 điểm của tháng 12.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc chương trình Surveys of Consumers, cho biết tâm lý người tiêu dùng đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, bà lưu ý mức cải thiện chủ yếu đến từ nhóm thu nhập thấp, trong khi tâm lý của nhóm thu nhập cao lại suy giảm.

Sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay tăng lên mức cao nhất trong phiên, giao dịch quanh 4.500,02 USD/ounce, tăng 0,5% so với phiên trước.

Giá vàng tăng mạnh cuối tuần. Ảnh: Chí Hiếu

Dù ghi nhận tín hiệu tích cực trong hai tháng gần đây, bà Hsu cho rằng tâm lý người tiêu dùng hiện vẫn thấp hơn khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Người dân Mỹ tiếp tục lo ngại về chi tiêu thiết yếu, giá cả cao và thị trường lao động có dấu hiệu chững lại. Mối lo về thuế quan có phần dịu bớt, song người tiêu dùng vẫn thận trọng về triển vọng kinh tế và việc làm.

Theo báo cáo việc làm tháng 12 của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế chỉ tạo thêm 50.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với dự báo 66.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, trong khi tiền lương tăng 0,3%, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt nhưng vẫn đủ sức chống đỡ cho tăng trưởng kinh tế.

Về lạm phát, kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới giữ nguyên ở mức 4,2%, thấp nhất kể từ tháng 1/2025 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 3,3% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng nhẹ lên 3,4%, so với 3,2% trong tháng 12, cao hơn mặt bằng giai đoạn 2019-2024.

Diễn biến này tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng vệ trước rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế, trong bối cảnh thị trường theo dõi sát các tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.510 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.518 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/1/2026

Kết phiên giao dịch ngày 10/1, giá vàng trong nước bật tăng mạnh trên diện rộng. Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước, niêm yết ở mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch quanh 154,3-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của DOJI tăng 500.000 đồng/lượng, lên mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết thị trường vàng ngày càng thích nghi với kịch bản tăng trưởng việc làm chậm lại và Fed không còn xu hướng thắt chặt thêm. Sự kết hợp giữa số liệu việc làm yếu hơn, đồng USD dịu lại và lợi suất thực giảm đang tạo nền tảng tích cực cho xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Một số chuyên gia cảnh báo dư địa tăng trong ngắn hạn có thể bị hạn chế, nhất là khi Fed chưa chịu áp lực cấp bách phải nới lỏng chính sách. Rủi ro lớn nhất trong tuần tới đến từ dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ, khi lạm phát dai dẳng có thể khiến thời điểm cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi sau tháng 3.

Nhiều chuyên gia cho rằng các yếu tố nền tảng vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Ông Aaron Hill, đại diện của FP Markets, nhận định triển vọng kinh tế suy yếu, thị trường lao động chậm lại, cùng rủi ro địa chính trị và gánh nặng nợ công sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, ngay cả khi lạm phát còn ở mức cao. Trong ngắn hạn, ông dự báo vàng có thể dao động trong vùng 4.550-4.600 USD/ounce.

Ở góc độ kỹ thuật, chuyên gia cho rằng đà tăng của vàng đang mang tính tự củng cố. Việc vượt bền vững mốc 4.500 USD/ounce có thể mở đường cho giá tiến tới vùng đỉnh lịch sử mới, trong bối cảnh lực mua từ ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn hiện diện mạnh mẽ.