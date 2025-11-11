Giá vàng trong nước hôm nay 11/11/2025

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/11), giá vàng miếng SJC được nâng lên mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được niêm yết trong vùng giá 150,5-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 150.000.000 + 1.800.000 152.000.000 + 1.800.000 Doji Hà Nội 150.000.000 + 1.800.000 152.000.000 + 1.800.000 Doji TP.HCM 150.000.000 + 1.800.000 152.000.000 + 1.800.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 11/11

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Đầu phiên giao dịch 11/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC lên mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được niêm yết ở mức 147,1-150,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được giao dịch ở mức 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 147.300.000 + 2.000.000 149.800.000 + 2.000.000 Doji 147.100.000 + 600.000 150.100.000 + 600.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết sáng 11/11

Kết phiên giao dịch 10/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 145,3-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 11/11/2025

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh. Lúc 8h46' ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.134,6 USD/ounce, tăng 133,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 11/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 132,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.007 USD/ounce.

Những suy đoán rằng chính phủ Mỹ có thể sớm mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường kim loại quý. Việc nối lại các báo cáo kinh tế được cho là sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng 12.

Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết thúc việc đóng cửa chính phủ với tỷ lệ 60-40. Tuy nhiên, việc Hạ viện thông qua dự luật vẫn chưa chắc chắn. Thỏa thuận hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng trợ cấp Obamacare của phe Dân chủ, trong khi Đảng Cộng hòa cam kết sẽ bỏ phiếu về gia hạn tín dụng thuế ACA vào giữa tháng 12.

Việc chính phủ đóng cửa khiến hàng loạt báo cáo quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 và báo cáo việc làm bị trì hoãn, làm khó cho việc đánh giá lạm phát và sức khỏe thị trường lao động, có thể khiến Fed trì hoãn việc hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Phạm Hải

Do chính phủ đóng cửa, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố, khiến nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân, thường bị cho là thiếu chính xác hơn, để xác định tình trạng của nền kinh tế Mỹ và điều chỉnh kỳ vọng về đường đi lãi suất của Fed.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, lẽ ra được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, đang bị hoãn. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ mất 60.000 công việc trong tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,5%.

Hiện thị trường đặt cược khả năng dưới 70% Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng dự kiến dao động quanh mức 4.000-4.150 USD/ounce. Lực mua mạnh quanh mốc 4.000 USD đang hỗ trợ giá, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa thực sự chắc chắn. Nếu đồng USD mạnh trở lại hoặc các yếu tố bất ổn chính trị giảm, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.900 USD/ounce.

Trong trung hạn, nếu các rủi ro kinh tế và chính trị tiếp tục gia tăng như việc chính phủ Mỹ mở cửa chậm, lạm phát vẫn cao, Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể tăng lên 4.300-4.500 USD/ounce.

Ngược lại, nếu thị trường ổn định, các yếu tố rủi ro giảm, giá vàng nhiều khả năng dao động trong vùng 3.900-4.100 USD/ounce.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, vẫn lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Các yếu tố thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn còn nguyên, và nếu Tòa án tối cao Mỹ lật lại các mức thuế của Trump, sự bất ổn mới có thể xuất hiện. Ông Day thừa nhận vàng cần thêm thời gian củng cố, nhưng vẫn nhìn nhận triển vọng tích cực.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, có quan điểm thận trọng hơn. Hai tuần bán tháo vừa qua đã gây ảnh hưởng đáng kể, và xu hướng tăng dài hạn đã bị phá vỡ. Vàng ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce, với lực mua mạnh nếu giá giảm xuống dưới 3.900 USD.

Ông Kuptsikevich nhấn mạnh các yếu tố chính trị như khả năng thay đổi thuế quan đang thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn, nhưng xu hướng tăng đã suy yếu và việc bán ra khi giá tăng đang trở nên quan trọng.

Một số ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale vẫn duy trì dự báo vàng 5.000 USD/ounce, nhưng Kuptsikevich cảnh báo đà tăng đang bị phá vỡ.

Thị trường vàng đang chứng kiến đà tăng mới ngay đầu tuần, khi giá vàng vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Dù đã phá vỡ các mốc kháng cự ngắn hạn quan trọng, vàng vẫn còn một chặng đường dài để quay lại mức đỉnh mọi thời đại của tháng trước – trên 4.360 USD/ounce. Giá vàng giao ngay gần nhất ở mức 4.108,90 USD/ounce, tăng gần 3% trong ngày nhưng vẫn thấp hơn khoảng 6% so với mức đỉnh kỷ lục.

Theo một chuyên gia phân tích thị trường, đà tăng mới trong bối cảnh biến động của thị trường vàng vẫn ở mức cao có thể báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu, ông Tim Hayes, Chiến lược gia trưởng toàn cầu của Ned Davis Research, cho biết ông vẫn giữ quan điểm lạc quan về vàng và cho rằng mức giá giảm vừa qua có thể là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư.

“Bối cảnh vĩ mô hỗ trợ cho vàng hiện nay không khác nhiều so với trước khi xảy ra đợt bán tháo, vốn có thể được xem là một giai đoạn chốt lời", ông nói. “Giờ đây khi áp lực bán đã qua, vàng đang ở vị thế thuận lợi để tiếp tục tăng, hướng tới một đợt lập kỷ lục mới. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan đã giữ suốt hai năm qua".