Giá vàng thế giới hôm nay 10/11/2025

Chốt tuần qua, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.007 USD/ounce.

Những dấu hiệu chậm lại của thị trường lao động có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá khoảng 66% khả năng Fed cắt giảm lãi suất, mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng quyết định này chưa chắc chắn.

Giá vàng hiện dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, chịu tác động từ nhu cầu trú ẩn an toàn, sức mua của các ngân hàng trung ương, áp lực chốt lời và sức mạnh của đồng USD.

Ngoài chính sách tiền tệ, thị trường chứng khoán Mỹ và đồng USD cũng là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng. Khi cổ phiếu Mỹ đạt đỉnh kỷ lục và đồng USD suy yếu, vàng được xem là tài sản phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Với việc chính phủ liên bang Mỹ dự kiến tiếp tục đóng cửa, thị trường sẽ không nhận được dữ liệu lạm phát hay doanh số bán lẻ trong tuần tới, điều này tiếp tục tạo môi trường bất định nhưng tiềm năng hỗ trợ vàng duy trì đà tăng.

Tuần này, trong số 21 chuyên gia Phố Wall tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, 13 người (59%) giữ quan điểm trung lập về giá vàng trong ngắn hạn. Bảy người (32%) dự đoán giá tăng, trong khi hai người (9%) dự đoán giảm.

Cùng thời điểm, cuộc thăm dò trực tuyến trên mạng xã hội ghi nhận 221 phiếu bầu. Có 123 người (55,7%) kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới, 39 người (17,6%) dự đoán giá giảm, và 59 người (26,7%) giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/11/2025

Kết tuần qua, giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), vàng nhẫn SJC ở mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn Doji ở mức 145-148 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần, giá vàng miếng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 Doji giữ nguyên so với đầu tuần.

Dự báo giá vàng

Mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng tâm lý quan trọng, với giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở 4.001,76 USD/ounce, gần như không đổi so với tuần trước. Thị trường vẫn đang chờ một yếu tố cơ bản mới để tạo động lực tăng mạnh.

Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 38 ngày - lâu nhất trong lịch sử, khiến nhiều nhà đầu tư tập trung vào yếu tố kỹ thuật để xác định xu hướng tiếp theo của vàng. Trong bối cảnh này, dù có thể xảy ra những nhịp giảm ngắn hạn, vàng vẫn được dự đoán duy trì sức hấp dẫn và có khả năng được hỗ trợ trong tuần tới.

Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FP Markets, nhận định, sự củng cố hiện tại của vàng quanh mức 4.000 USD/ounce như một khoảng nghỉ điển hình trong xu hướng tăng cấu trúc. Giá vàng dao động trong khoảng 3.950 USD/ounce đến 4.060 USD tuần qua, sau khi tăng ấn tượng hơn 48% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi dòng vốn trú ẩn an toàn giữa căng thẳng địa chính trị và mua vào từ các ngân hàng trung ương.

Ông Hill đánh giá, rủi ro hiện nghiêng về phía tăng, với kịch bản cơ sở nhắm đến mức 4.200 USD vào cuối năm, nhưng nếu giá phá vỡ về dưới 3.950 USD thì trong mức giảm trong ngắn hạn có thể xuống 3.900 USD hoặc thấp hơn.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng giữa nhiều sự bất định và biến động địa chính trị, hành động giá vàng trở nên khó đoán. Mặc dù thị trường có nhiều ồn ào, ông vẫn giữ quan điểm lạc quan về kim loại quý này.

Theo Newsom, không thể chắc chắn vàng sẽ tăng trở lại vì các quyết định hay phát ngôn của Tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường, khiến giá vàng trở nên phụ thuộc vào một cá nhân với tài khoản mạng xã hội.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, nhìn nhận, việc thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ đã loại bỏ những yếu tố kích thích tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của vàng và dự đoán tình trạng rối loạn do Quốc hội Mỹ và việc chính phủ đóng cửa sẽ hỗ trợ giá vàng trong tuần tới.