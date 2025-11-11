Giá vàng thế giới hôm nay 11/11/2025

Lúc 21h ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.001 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.007 USD/ounce.

Những suy đoán rằng chính phủ Mỹ có thể sớm mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường kim loại quý. Việc nối lại các báo cáo kinh tế được cho là sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng 12.

Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật kết thúc việc đóng cửa chính phủ với tỷ lệ 60-40. Tuy nhiên, việc Hạ viện thông qua dự luật vẫn chưa chắc chắn. Thỏa thuận hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng trợ cấp Obamacare của phe Dân chủ, trong khi Đảng Cộng hòa cam kết sẽ bỏ phiếu về gia hạn tín dụng thuế ACA vào giữa tháng 12.

Việc chính phủ đóng cửa khiến hàng loạt báo cáo quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 và báo cáo việc làm bị trì hoãn, làm khó cho việc đánh giá lạm phát và sức khỏe thị trường lao động, có thể khiến Fed trì hoãn việc hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Phạm Hải

Do chính phủ đóng cửa, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng bị hoãn công bố, khiến nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu từ khu vực tư nhân, thường bị cho là thiếu chính xác hơn, để xác định tình trạng của nền kinh tế Mỹ và điều chỉnh kỳ vọng về đường đi lãi suất của Fed.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, lẽ ra được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này, đang bị hoãn. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các nhà phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ mất 60.000 công việc trong tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,5%.

Hiện thị trường đặt cược khả năng dưới 70% Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/11/2025

Kết phiên giao dịch 10/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 145,3-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng dự kiến dao động quanh mức 4.000-4.150 USD/ounce. Lực mua mạnh quanh mốc 4.000 USD đang hỗ trợ giá, nhưng xu hướng tăng vẫn chưa thực sự chắc chắn. Nếu đồng USD mạnh trở lại hoặc các yếu tố bất ổn chính trị giảm, giá vàng có thể giảm về khoảng 3.900 USD/ounce.

Trong trung hạn, nếu các rủi ro kinh tế và chính trị tiếp tục gia tăng như việc chính phủ Mỹ mở cửa chậm, lạm phát vẫn cao, Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể tăng lên 4.300-4.500 USD/ounce.

Ngược lại, nếu thị trường ổn định, các yếu tố rủi ro giảm, giá vàng nhiều khả năng dao động trong vùng 3.900-4.100 USD/ounce.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, vẫn lạc quan về vàng trong ngắn hạn. Các yếu tố thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn còn nguyên, và nếu Tòa án tối cao Mỹ lật lại các mức thuế của Trump, sự bất ổn mới có thể xuất hiện. Ông Day thừa nhận vàng cần thêm thời gian củng cố, nhưng vẫn nhìn nhận triển vọng tích cực.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, có quan điểm thận trọng hơn. Hai tuần bán tháo vừa qua đã gây ảnh hưởng đáng kể, và xu hướng tăng dài hạn đã bị phá vỡ. Vàng ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce, với lực mua mạnh nếu giá giảm xuống dưới 3.900 USD.

Ông Kuptsikevich nhấn mạnh các yếu tố chính trị như khả năng thay đổi thuế quan đang thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn, nhưng xu hướng tăng đã suy yếu và việc bán ra khi giá tăng đang trở nên quan trọng.

Một số ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale vẫn duy trì dự báo vàng 5.000 USD/ounce, nhưng Kuptsikevich cảnh báo đà tăng đang bị phá vỡ.