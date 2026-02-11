Giá vàng thế giới hôm nay 11/2/2026

Lúc 21h ngày 10/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.072 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.061 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ trong giao dịch đầu phiên tại Mỹ. Thị trường kim loại quý tạm ngừng giao dịch chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Tư và một số dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này. Lực bán hạn chế do nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bối cảnh địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp nhưng không quá căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể giúp GDP Mỹ tăng trưởng 15%. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump cho biết Warsh là ứng viên á quân trong cuộc tìm kiếm lần trước và quyết định chọn Jerome Powell làm Chủ tịch Fed là một sai lầm lớn.

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump đang đề cập đến tăng trưởng theo năm hay một thước đo nào khác. Kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,4% trong năm nay. Trong suốt một thập niên qua, nền kinh tế này đã tăng trưởng trung bình 2,8% mỗi năm.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Phạm Hải

Đồng nhân dân tệ giao dịch trên thị trường quốc tế tăng lên mức 6,9 CNY/USD, tiệm cận vùng cao nhất trong gần 34 tháng, sau khi cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng và tổ chức tài chính hạn chế gia tăng tỷ trọng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Động thái này nhằm giảm rủi ro tập trung vào tài sản định danh bằng USD trong bối cảnh chính sách kinh tế Mỹ còn tiềm ẩn nhiều biến động. Giới phân tích cho rằng tín hiệu trên cho thấy Trung Quốc đang từng bước điều chỉnh cơ cấu dự trữ và chiến lược tiền tệ theo hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định yếu tố tác động lớn nhất tới giá vàng hiện nay là sự suy yếu của đồng USD, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về triển vọng dữ liệu kinh tế, đặc biệt là thị trường lao động. Cùng với những quan ngại liên quan đến tính độc lập của Fed, chỉ số USD Index đã giảm 0,84%, lùi về mức 96,91 điểm, chỉ còn cách đáy 4 tháng chưa đầy 1 điểm.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/2/2026

Chốt phiên 10/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco, cho rằng đà tăng của chỉ số USD Index trong vài tuần gần đây đã phần nào làm suy yếu tâm lý lạc quan trên thị trường vàng và bạc. Bên cạnh đó, sự phục hồi vững chắc của các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng khiến dòng tiền tạm thời rời khỏi nhóm tài sản trú ẩn an toàn.

Xét về kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 4 trong tuần trước đã hình thành tín hiệu cho thấy khả năng thị trường đã thiết lập đỉnh ngắn hạn. Theo đó, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 5.250 USD/ounce. Ngược lại, phe bán sẽ tìm cách kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng chú ý tại mức đáy trong tuần là 4.423,20 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các mốc kỹ thuật cần theo dõi là kháng cự gần nhất tại 5.000 USD/ounce, tiếp theo là 5.045 USD/ounce; mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4.800 USD/ounce và sâu hơn là 4.670 USD/ounce.

Ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, nhận định giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới. Mỗi lần giá phá vỡ các mốc kỹ thuật quan trọng đều kích hoạt những nhịp tăng đáng kể. Hàng loạt ngưỡng cản đã bị chinh phục trong thời gian qua, qua đó tạo thêm xung lực tăng giá. Hiện các tín hiệu kỹ thuật này đều không còn ở trạng thái “tạm dừng”, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang được duy trì.