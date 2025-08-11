Sau một tuần giao dịch đầy biến động, thị trường tài chính chuẩn bị đón nhận nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Tâm điểm là quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và loạt báo cáo về lạm phát, chi tiêu hộ gia đình tại Mỹ.

Giới phân tích dự đoán RBA sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất từ 3,85% xuống còn 3,6%. Đây là tín hiệu quan trọng về định hướng chính sách của nền kinh tế Úc trong bối cảnh toàn cầu.

Nhà đầu tư cũng dồn sự chú ý vào báo cáo CPI tháng 7 của Hoa Kỳ, một trong những chỉ số lạm phát được theo dõi sát sao nhất. Thị trường dự kiến lạm phát cơ bản sẽ tăng nhẹ 0,3%, cao hơn mức 0,2% của tháng 6, cho thấy áp lực giá cả vẫn còn dai dẳng.

Báo cáo chỉ số PPI của Hoa Kỳ dự kiến cũng được công bố trong tuần. Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cung cấp cái nhìn về sức khỏe của thị trường lao động.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Ngoài ra, báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7 được dự báo sẽ giảm nhẹ, từ 0,6% xuống 0,5%. Tương tự, doanh số bán lẻ cốt lõi cũng được dự kiến giảm từ 0,6% xuống 0,3%.

Thị trường vàng ghi nhận một đợt tăng giá bất ngờ vào cuối tuần trước, sau thông tin cho rằng vàng miếng nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan thương mại 39%.

Đây là một trong những động thái thuế quan mạnh mẽ từ Hoa Kỳ nên ngay lập tức tác động đến tâm lý thị trường. Dù chính quyền ông Trump sau đó đã bác bỏ thông tin này, nhưng lo ngại mức thuế cao được đưa ra sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng vàng toàn cầu khiến nhà đầu tư tìm cách bảo vệ tài sản bằng cách mua vàng, đẩy giá kim loại quý này đi lên.

Joni Teves, chiến lược gia của ngân hàng UBS, cho biết quyết định áp thuế của Mỹ đối với các sản phẩm vàng giao ngay đã đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của giao dịch hợp đồng tương lai tại Mỹ. Thuế quan của Mỹ đối với các thỏi vàng lớn có thể tạo ra sự gián đoạn trên thị trường tài chính.

Chốt tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 3.397 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.414 USD/ounce.

Tại thị trường vàng trong nước ngày 9/8, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 123,2-124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với mức chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 117,3-119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) và giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua – bán), đều giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy, cả các nhà phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều có chung quan điểm lạc quan về triển vọng giá vàng.

Theo ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, thông tin về khả năng áp thuế đối với vàng thỏi là một diễn biến bình thường. Ông nhận định, chính sách thương mại của chính quyền Trump đã được xác lập, vì vậy việc áp thuế lên vàng thỏi, nếu xảy ra cũng không phải là điều bất ngờ.

Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, dự báo thị trường sẽ mất một thời gian để đánh giá đầy đủ tác động của tin tức này. “Hãy chờ xem liệu tuần này sẽ có sự rõ ràng hơn hay một động thái thay đổi khác”, ông nói. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước những thay đổi chính sách đột ngột từ Washington.

Theo Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, giá vàng đang có xu hướng tăng mạnh. Ông Moor cảnh báo, việc giao dịch dưới một số ngưỡng kỹ thuật nhất định có thể báo hiệu áp lực giảm giá đáng kể.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kim loại quý, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Vàng duy trì xu hướng tăng khi các biểu đồ cho thấy tín hiệu tích cực và phe mua đã lấy lại đà trong tuần này.