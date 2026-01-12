Giá vàng thế giới hôm nay 12/1/2026

Trong tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng tích cực và từng bước chinh phục các mốc giá cao mới, phản ánh tâm lý lạc quan của thị trường đối với triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Vàng mở đầu tuần ở mức 4.370 USD/ounce và nhanh chóng lấy lại ngưỡng 4.400 USD/ounce chỉ sau vài giờ giao dịch. Sau đó, giá tiến sát 4.440 USD/ounce rồi điều chỉnh nhẹ để kiểm tra vùng hỗ trợ 4.400 USD. Lực cầu xuất hiện mạnh tại vùng này đã giúp giá bật trở lại, thiết lập đỉnh ngắn hạn quanh 4.450 USD/ounce.

Đà tăng được duy trì trong phiên châu Á ngày thứ Hai, khi giá vàng leo lên 4.470 USD/ounce. Sang phiên Bắc Mỹ ngày thứ Ba, lực mua tiếp tục gia tăng, đẩy giá tiến sát 4.490 USD/ounce và tiệm cận mốc tâm lý 4.500 USD/ounce.

Giữa tuần, thị trường ghi nhận nhịp điều chỉnh đầu tiên khi giá vàng lùi về 4.444 USD/ounce và có thời điểm giảm xuống 4.426 USD/ounce trong phiên Bắc Mỹ ngày thứ Tư. Tuy nhiên, các nhịp giảm đều không phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng 4.400 USD/ounce, cho thấy xu hướng tăng vẫn được bảo toàn.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Đến chiều thứ Năm, vàng phục hồi mạnh và bứt phá trở lại trên 4.470 USD/ounce, thiết lập mặt bằng giá cao hơn. Trong suốt phiên giao dịch đêm, giá duy trì ổn định trên 4.465 USD/ounce khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ.

Sau khi dữ liệu lao động công bố phù hợp dự báo, khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ được củng cố, giúp giá vàng vượt mốc 4.500 USD/ounce. Dù có nhịp điều chỉnh nhẹ về quanh 4.485 USD/ounce, vàng vẫn dao động ổn định quanh vùng 4.500 USD vào cuối tuần.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.510 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.518 USD/ounce.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu quan trọng về lạm phát, nhà ở và hoạt động sản xuất khu vực, những yếu tố có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến thị trường tài chính.

Cụ thể, thị trường sẽ đón nhận báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 12, thước đo lạm phát quan trọng hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Cùng ngày, Mỹ cũng công bố số liệu doanh số nhà mới cho các tháng 9 và 10, cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe của thị trường bất động sản.

Ngoài ra, loạt dữ liệu kinh tế tiếp tục được công bố, bao gồm Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cho tháng 10 và 11, doanh số bán lẻ tháng 11, cùng với doanh số nhà hiện hữu tháng 12. Các số liệu này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá áp lực lạm phát từ phía sản xuất cũng như sức mua của người tiêu dùng trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức cao.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/1/2026

Kết phiên giao dịch ngày 10/1, giá vàng trong nước bật tăng mạnh. Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 157,8-159,8 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng. Vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch quanh 154,3-156,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 500.000 đồng/lượng, lên mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy nhà đầu tư lạc quan về xu hướng tăng của giá vàng trong ngắn hạn.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, nhận định dựa trên định luật chuyển động thứ nhất của Newton, thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng cho đến khi xuất hiện một lực tác động từ bên ngoài. Hiện chưa thấy yếu tố bên ngoài nào đủ mạnh để đảo chiều xu hướng, đặc biệt là khi lực mua từ nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương vẫn rất vững chắc.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết các yếu tố nền tảng của thị trường không thay đổi. Ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng. Căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang tại Ukraine, Gaza và Venezuela. Các đồng tiền pháp định vẫn bị quản lý kém bởi những chính sách tài khóa thiếu trách nhiệm. Đồng USD về dài hạn vẫn yếu, lãi suất vẫn thấp và nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Theo James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, mốc 4.500 USD/ounce có thể là một rào cản nhất định đối với phe mua. Đến nay, mỗi nhịp điều chỉnh đều nhanh chóng được hỗ trợ, chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy đà tăng hiện tại đã kết thúc. Giá vàng sẽ tiếp tục theo xu hướng đi lên.