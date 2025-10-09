Giá vàng thế giới hôm nay 9/10/2025

Tới 20h ngày 8/10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.047 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.060 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/10 cao hơn khoảng 54,2% (tương đương tăng 1.422 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 129,4 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tiếp tục tăng dữ dội trong bối cảnh sức cầu đối với kim loại quý rất mạnh.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những rủi ro có thể kéo giá vàng thế giới và trong nước đi xuống. Đó là nếu chính quyền ông Donald Trump đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ để Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại và một Trung Đông bớt căng thẳng.

Trong nước, thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10/10 có thể mở ra cơ hội nhập vàng cho các doanh nghiệp, từ đó hạ nhiệt thị trường.

Dù vậy, tất cả vẫn đang ở phía trước.

Giá vàng nhẫn lên 140 triệu đồng/lượng. Ảnh: CH

Trên thực tế, theo Kitco, giá vàng thế giới tăng chóng mặt, bỏ xa ngưỡng 4.000 USD/ounce và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy đợt tăng giá kỷ lục sắp chấm dứt. Nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và các vấn đề địa chính trị bất ổn khác đang thúc đẩy giá kim loại quý.

Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài từ ngày 1/10 tới nay, lần đóng cửa dài thứ tư trong lịch sử hiện đại. Hầu hết các lần đóng cửa trước chỉ kéo dài vài giờ hoặc vài ngày.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/10/2025

Trong nước giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng chiều mua vào và chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Giá vàng tăng mạnh cho dù đồng USD hồi phục khá ấn tượng trong hai phiên vừa qua. Chỉ số DXY tăng thêm 0,2% so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, lên 98,79 điểm.

Như vậy, đà tăng của vàng đang rất mạnh, vượt qua cả áp lực chốt lời khi vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và một đồng USD hồi phục.

Vàng tăng nhờ sức cầu của các “tay chơi lớn” trên thị trường là ngân hàng trung ương nhiều nước và các quỹ ETF vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 9. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp nước này tăng dự trữ vàng.

Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, cao hơn nhiều so với mức 4.300 USD dự báo trước đó. Dòng tiền đổ vào vàng sẽ gia tăng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất 1% từ giờ cho tới quý II năm sau.

Các ngân hàng trung ương mua 64 tấn vàng mỗi tháng trong năm nay, thấp hơn dự báo 80 tấn mỗi tháng của Goldman Sachs Research. Điều này phù hợp với mô hình theo mùa. Hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương có xu hướng chậm lại vào mùa hè và tăng tốc trở lại từ tháng 9.

Đồng thời, việc các nhà đầu cơ lớn như các quỹ đầu cơ trên thị trường phái sinh dường như đang đẩy giá vàng lên cao đáng kể.

Có thể thấy, trong trung và dài hạn, vàng vẫn được dự báo đi lên. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng được dự báo có thể trải qua một đợt điều chỉnh. Yếu tố trước mắt có thể khiến vàng giảm giá là việc chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại và một Trung Đông bớt căng thẳng.

Trong nước, nếu các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện sớm chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng khi chính sách xóa độc quyền vàng miếng có hiệu lực từ 10/10. Mức chênh giá vàng hiện là hơn 13 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm 18-20 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, khả năng nhập vàng khi nào và bao nhiêu vẫn phụ thuộc vào Ngân hàng Nhà nước.