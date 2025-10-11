Giá vàng thế giới hôm nay 11/10/2025

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng cao trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ. Lúc 20h (ngày 10/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.984 USD/ounce. Giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt 3.999 USD/ounce.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang nóng lên, với những động thái trả đũa lẫn nhau. Để đáp trả kế hoạch của Mỹ nhằm thu phí đối với các tàu Trung Quốc, từ ngày 14/10, Bắc Kinh bắt đầu áp đặt các khoản phí đặc biệt đối với tàu Mỹ cập cảng nước này.

Theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, mức phí ban đầu đối với tàu Mỹ sẽ là 400 Nhân dân tệ mỗi tấn và tăng dần hàng năm, đạt 1.120 Nhân dân tệ vào tháng 4/2028. Bắc Kinh cho rằng động thái thu phí của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc thương mại quốc tế và Hiệp định Hàng hải Mỹ - Trung.

Cùng lúc, Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường (SAMR) của Trung Quốc vừa mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với thương vụ mua lại Autotalks của công ty chip Mỹ Qualcomm Inc. Công ty sản xuất chip của Mỹ đã công bố thương vụ này vào tháng 6.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

SAMR sẽ xem xét liệu thương vụ mua lại này có vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc hay không. Cổ phiếu của Qualcomm đã giảm 4% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại New York sau thông báo này.

Các động thái này được giới phân tích nhận định là hai bên đang xếp đặt "quân bài thương lượng" trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang tuần thứ hai mà không có dấu hiệu thỏa hiệp nào giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ để mở cửa lại. Có vẻ như các nhà lập pháp sẽ không bỏ phiếu về vấn đề này sớm nhất là cho đến tuần tới.

Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã triệu hồi nhân viên trở lại làm việc để chuẩn bị một báo cáo quan trọng về lạm phát, cần thiết cho việc tính toán quy mô của đợt điều chỉnh trợ cấp an sinh xã hội năm sau.

Cơ quan này được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng chỉ đạo để hoàn thành báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 kịp thời, dự kiến công bố vào cuối tháng này.

Báo cáo CPI có thể được công bố cho cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed vào ngày 28-29/10. Mặc dù các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa, nhưng một số nhà hoạch định chính sách đã do dự vì lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/10/2025

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 10/10, mọi giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Chốt phiên giao dịch 10/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 136,2-138,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng nhanh chóng phục hồi sau đợt giảm giá mạnh. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo đầy tham vọng của phe mua là đẩy giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc 4.100 USD/ounce. Nếu thành công, điều này sẽ tạo đà mạnh mẽ để thử thách mức cao kỷ lục 4.081 USD/ounce và tiến xa hơn.

Ngược lại, nếu phe bán chiếm ưu thế trong bối cảnh thị trường biến động cao, mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 3.957 USD/ounce, và sau đó là ngưỡng hỗ trợ vững chắc 3.850 USD/ounce.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, việc giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce không chỉ là kết quả của kỳ vọng lãi suất giảm hay đồng USD suy yếu, mà còn phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong tâm lý nhà đầu tư và dòng vốn toàn cầu.

Ông Hansen cho rằng đà tăng vượt mốc 4.000 USD không chỉ đến từ lãi suất hay biến động tiền tệ, mà xuất phát từ sự mất niềm tin vào các kênh trú ẩn truyền thống như đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ.

Thế giới đang trở nên phân mảnh hơn. Khi phương Tây "vũ khí hóa" hệ thống tài chính, từ các lệnh trừng phạt, đóng băng tài sản cho tới lo ngại về bội chi ngân sách, nhà đầu tư và thậm chí cả các quốc gia bắt đầu tìm tới vàng và tài sản hữu hình nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống.

Theo Hansen, xu hướng này có thể tái định hình vai trò của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu, không chỉ như một công cụ phòng ngừa rủi ro, mà còn như biểu tượng của sự độc lập tài chính trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.