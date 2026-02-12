Giá vàng thế giới hôm nay 12/2/2026

Lúc 22h ngày 11/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.079 USD/ounce.

Sau gần một tuần trì hoãn do tình trạng đóng cửa một phần của Chính phủ Mỹ, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế đã tạo thêm 130.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận 66.000 việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3% từ mức 4,4% của tháng 12, trong khi giới phân tích trước đó kỳ vọng chỉ số này đi ngang.

Một số chuyên gia nhận định giá vàng có thể gặp khó trong việc thu hút thêm động lực mua mới, khi báo cáo việc làm cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chưa chịu áp lực phải sớm cắt giảm lãi suất.

Fed hiện duy trì lập trường chính sách tiền tệ tương đối trung lập, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động tiếp tục thể hiện sự bền bỉ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu, với kỳ vọng tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường hiện đang phản ánh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, qua đó tạo lực hỗ trợ chung cho vàng – tài sản không sinh lãi.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett ngày thứ Hai thừa nhận đà tăng việc làm có thể chậm lại trong những tháng tới do các yếu tố nhân khẩu học bất lợi. Diễn biến này khiến kỳ vọng lãi suất tiếp tục được điều chỉnh xuống thấp hơn, củng cố cơ sở cho khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm.

Chỉ số USD suy yếu nhẹ trong phiên, giá dầu thô tăng lên quanh mức 65,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh 4,1%.

Tại Trung Quốc, tỷ lệ lạm phát trong tháng 1 chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 0,4% và là mức thấp nhất kể từ tháng 10. Giá thực phẩm giảm lần đầu tiên sau ba tháng, trong khi lạm phát nhóm phi thực phẩm cũng hạ nhiệt.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước – mức giảm nhẹ nhất trong 18 tháng.

Giá vàng trong nước hôm nay 12/2/2026

Chốt phiên 11/2, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch liền trước. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng, không đổi so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 177,5-180,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với chốt phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Christopher Gannatti, Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu tại WisdomTree, nhận định đợt bán tháo mạnh của vàng ngày 30/1, sau khi giá tiến sát 5.600 USD/ounce, nhiều khả năng chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật do yếu tố vị thế và biến động.

Trước đó, giá vàng đã tăng nóng, phản ánh không chỉ lo ngại vĩ mô gia tăng mà còn việc nhà đầu tư rút ngắn mạnh thời gian nắm giữ. Những biến động vốn thường diễn ra trong nhiều quý đã bị “nén” lại chỉ trong vài ngày. Sau khi lập đỉnh quanh 5.595 USD/ounce ngày 29/1, vàng nhanh chóng đảo chiều và rơi xuống dưới 5.000 USD trong phiên kế tiếp, cho thấy đà tăng và vị thế đầu cơ đã bị kéo căng quá mức.

Ông Gannatti dẫn lại cú giảm gần 9% trong một phiên năm 2013 và đợt bán tháo tháng 3/2020 khi nhà đầu tư ồ ạt bán tài sản để đáp ứng nhu cầu tiền mặt. Điểm chung của các giai đoạn này là thị trường buộc phải tái định giá các vị thế đông đúc trong bối cảnh kỳ vọng chính sách tiền tệ, lãi suất thực và đồng USD thay đổi nhanh chóng.

Theo ông Gannatti, điều quan trọng không phải là mức giảm mạnh đến đâu, mà là diễn biến sau đó của dòng tiền và lãi suất thực cho thấy đây chỉ là một đợt “xả thanh khoản” hay là sự thay đổi cấu trúc dài hạn.

Phân tích hiệu suất của các quỹ ETF vàng lớn như SPDR Gold Shares (GLD), VanEck Gold Miners ETF (GDX) so với S&P 500 cho thấy dù phiên 30/1 rất dữ dội, xu hướng lợi suất tính từ đầu năm và một năm vẫn tích cực.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh theo diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách của Fed. Nếu các dữ liệu kinh tế sắp công bố cho thấy tăng trưởng và lạm phát hạ nhiệt, qua đó củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, vàng có thể sớm lấy lại đà tăng và hướng tới kiểm định lại các vùng kháng cự quan trọng quanh mốc đỉnh gần đây.