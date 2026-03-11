Tuy vậy, giới đầu tư vẫn thận trọng theo dõi diễn biến chiến sự tại khu vực vốn được xem là “điểm nóng” năng lượng của thế giới.

Trên thị trường châu Á, giá dầu sáng 11/3 có lúc giảm về 78 USD/thùng, sau khi từng vọt lên khoảng 118 USD/thùng vào ngày 9/3. Diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời gia tăng khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tạm thời dịu bớt.

Ở trong nước, giá xăng dầu vẫn duy trì ở mức cao, dao động khoảng 25.000–30.000 đồng mỗi lít.

Đà giảm của giá dầu xuất hiện sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sau đó thông tin này được xác nhận là không chính xác. Đến khoảng 8h sáng 11/3, giá dầu WTI lên trở lại giao dịch quanh mức 82,9 USD/thùng.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, đến thời điểm hiện tại Hải quân Mỹ chưa hộ tống bất kỳ tàu chở dầu hoặc tàu thương mại nào đi qua eo biển Hormuz. Bà cho biết chưa có cuộc trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Năng lượng về bài đăng trên, nhưng thông tin này đã nhanh chóng được gỡ bỏ.

Dù vậy, trong hai ngày gần đây giá dầu thô vẫn duy trì xu hướng giảm mạnh. Thị trường năng lượng chịu áp lực khi nhiều quốc gia tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích và đảm bảo an ninh vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển gần 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong phiên trước đó, giá dầu cũng lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu mới nói về thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran.

Triển vọng hạ nhiệt của chiến sự đã thúc đẩy hoạt động chốt lời trên thị trường dầu mỏ, kéo giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch mới nhất.

Trước đó, giá dầu giảm còn do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xem xét khả năng tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thảo luận việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược. Hơn 30 quốc gia thành viên của IEA hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ.

Giá dầu hạ nhiệt. Ảnh: TT

Giá dầu có thể trở lại ngưỡng 100 USD/thùng

Dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực, Trung Đông vẫn được đánh giá là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các diễn biến căng thẳng vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu sớm đạt được giải pháp lâu dài.

Ngày 10/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này có thể vấp phải phản ứng tương xứng.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị Israel tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran.

Một diễn biến khác là các chuyên gia quân sự Ukraine dự kiến tới Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia trong tuần này để chia sẻ kinh nghiệm đối phó máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất.

Trước đó, ngày 3/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và cảnh báo có thể tấn công các phương tiện đi qua tuyến hàng hải này. Một số quốc gia châu Âu và châu Á đang phối hợp thiết lập lực lượng hộ tống nhằm đảm bảo tàu chở dầu và tàu container tiếp tục lưu thông qua khu vực.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng giai đoạn căng thẳng nhất của xung đột có thể kéo dài thêm vài ngày, thậm chí vài tuần.

Theo nhiều chuyên gia năng lượng, thị trường dầu mỏ khó sớm ổn định. Giá dầu có thể tăng trở lại, thậm chí vượt 100 USD/thùng nếu xung đột kéo dài hoặc hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28/2, tiếp đó là các đợt đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực.

Trong khi giá dầu giảm, giá vàng thế giới lại tăng mạnh và đã vượt mốc 5.200 USD/ounce. Theo giới phân tích, cuộc xung đột với Iran đang gây ra một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ.

Trên thị trường tài chính, chứng khoán Mỹ trong phiên đêm qua giảm nhẹ khi giá dầu hạ nhiệt, nhưng nhà đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến chiến sự tại Trung Đông.