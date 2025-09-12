Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước sáng nay được điều chỉnh giảm mạnh.

Lúc 9h29' ngày 12/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua, xuống mức 128,4-132,4 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 128.400.000 - 1.900.000 132.400.000 - 900.000 Doji Hà Nội 128.400.000 - 1.900.000 132.400.000 - 900.000 Doji TP.HCM 128.400.000 - 1.900.000 132.400.000 - 900.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 12/9

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC sáng nay được niêm yết ở mức 125,4-128,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, xuống mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 125.400.000 - 1.200.000 128.400.000 - 1.200.000 Doji 126.200.000 - 1.100.000 129.200.000 - 1.100.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 12/9

Kết phiên giao dịch 11/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 130,3-133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên ở mức 126,6-129,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 600.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 10h58' hôm nay (ngày 12/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.633,1 USD/ounce, tăng 3,1 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 12/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 117 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h (ngày 11/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.630 USD/ounce, giảm 0,25% so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.659 USD/ounce.

Giá vàng giảm nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng. Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên mức 263.000 trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, cao hơn nhiều so với dự báo 235.000 đơn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Dữ liệu thị trường lao động yếu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn chưa ổn định.

Trong khi đó, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) bất ngờ giảm. PPI ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 4 tháng. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 2,6% trong tháng 8, thấp hơn mức tăng 3,1% trong báo cáo tháng 7 và dự báo tăng 3,3%.

Dữ liệu PPI ủng hộ quan điểm của phe "bồ câu" trong chính sách tiền tệ của Mỹ, mong muốn cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ họp vào tuần tới và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang xuống 0,25%.

Thị trường đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 8. Các nhà phân tích kỳ vọng CPI tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) được dự báo tăng 3,1% hàng năm.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Đức Thành

Thị trường vàng không phản ứng nhiều với quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về việc giữ nguyên lãi suất. Đúng như dự báo, ECB đã không điều chỉnh lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn chính, cơ sở cho vay cận biên và cơ sở tiền gửi lần lượt ở mức 2%, 2,15% và 2,4%.

ECB dự báo lạm phát chung sẽ đạt trung bình 2,1% vào năm 2025 và giảm xuống 1,9% vào năm 2027. Tăng trưởng kinh tế khu vực châu Âu được dự kiến đạt 1,2% vào năm 2025. Quyết định này của ECB cho thấy ngân hàng đang có lập trường thận trọng, không vội vàng thay đổi chính sách.

Giá dầu thô tương lai yếu hơn và giao dịch quanh mức 63 USD một thùng. Nhu cầu dầu thô toàn cầu được dự báo sẽ tăng 740.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, tăng nhẹ so với báo cáo tháng trước của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 8 tăng lên mức kỷ lục 106,9 triệu thùng/ngày khi OPEC+ tiếp tục nới lỏng việc cắt giảm sản lượng và nguồn cung ngoài OPEC+ duy trì gần mức cao nhất mọi thời đại.

IEA cho biết, sản lượng dầu thế giới được dự báo sẽ tăng 2,7 triệu thùng/ngày, lên 105,8 triệu thùng/ngày trong năm nay và thêm 2,1 triệu thùng/ngày, lên 107,9 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng vừa trải qua một đợt tăng mạnh và đạt mức cao kỷ lục, việc xuất hiện áp lực chốt lời kỹ thuật là điều bình thường. Đây có thể là một đợt điều chỉnh ngắn hạn trước khi giá vàng thiết lập một xu hướng mới.

Thị trường vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Bối cảnh bất ổn địa chính trị, lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng sẽ là những yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.

Quyết định của Fed tại cuộc họp sắp tới sẽ là yếu tố then chốt. Thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%. Nếu Fed thực hiện đúng như dự kiến và đưa ra tín hiệu về việc tiếp tục cắt giảm trong tương lai, giá vàng sẽ được hưởng lợi và duy trì đà tăng trưởng. Ngược lại, nếu Fed có lập trường "diều hâu" hơn, giá vàng có thể điều chỉnh giảm.

Trong trung và dài hạn, triển vọng cho giá vàng vẫn khá tích cực. Vàng vẫn được coi là một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát và rủi ro kinh tế toàn cầu. Việc Fed và các ngân hàng trung ương khác có thể chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng.