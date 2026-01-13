Giá vàng thế giới hôm nay 13/1/2026

Lúc 21h ngày 12/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.591 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.605 USD/ounce.

Tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường bùng phát mạnh sau khi xuất hiện thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị triệu tập trước đại bồi thẩm đoàn. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập tới Fed để làm rõ các nội dung liên quan đến lời khai của ông Powell mùa hè năm ngoái về dự án cải tạo trụ sở cơ quan này.

Động thái này đánh dấu một giai đoạn căng thẳng hiếm thấy giữa Tổng thống Donald Trump và Fed - cơ quan độc lập mà ông Trump nhiều lần công kích vì không cắt giảm lãi suất mạnh như mong muốn.

Các trát triệu tập liên quan đến phiên điều trần của ông Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ vào tháng 6, xoay quanh dự án cải tạo hai tòa nhà văn phòng của Fed trị giá 2,5 tỷ USD, vốn bị Tổng thống Trump chỉ trích là quá tốn kém.

Giá vàng trong nước tăng vọt. Ảnh: Phạm Hải

Thông tin bất ngờ liên quan đến Fed khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong đêm. Chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm, các chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến mở cửa giảm sâu, trong khi chỉ số USD chịu áp lực đi xuống. Giá vàng tăng vọt hơn 100 USD/ounce trong đêm và lập kỷ lục mới, còn giá bạc tăng gần 5 USD/ounce, cũng xác lập đỉnh cao lịch sử.

Tại Trung Đông, làn sóng biểu tình dân sự tại Iran tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố lực lượng an ninh đã kiểm soát tình hình sau hai tuần bất ổn.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ có thể dỡ bỏ thêm các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela sớm nhất trong tuần này nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu dầu thô. Ông cũng dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới để thảo luận việc tái can dự với Venezuela.

Ông Bessent cho biết gần 5 tỷ USD tài sản quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Venezuela đang bị đóng băng tại IMF có thể được sử dụng để hỗ trợ tái thiết nền kinh tế nước này.

Giá dầu thô giảm, giao dịch quanh mức 58,50 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,19%.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/1/2026

Chốt phiên giao dịch 12/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 160-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch cuối phiên ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần trước, chốt phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Theo Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, giá vàng đang phản ánh rủi ro mang tính hệ thống của trật tự toàn cầu. Việc Mỹ ngày càng sẵn sàng phá vỡ các chuẩn mực và luật lệ quốc tế làm suy yếu vai trò trung tâm của đồng USD, qua đó thúc đẩy các quốc gia đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ và gia tăng nắm giữ vàng.

Đặc biệt, phán quyết sắp tới của Tòa án Tối cao Mỹ về thẩm quyền áp thuế của Tổng thống Trump sẽ là bước ngoặt lớn: nếu cơ chế kiểm soát - cân bằng quyền lực bị xói mòn, giá vàng có thể tăng thêm khoảng 500 USD.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng đà tăng của vàng gần đây là sự tổng hòa của nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị. Đáng chú ý, ngay cả khi đồng USD mạnh lên, điều đó vẫn chưa đủ để cản trở đà tăng của vàng.

Ông Lusk nhấn mạnh yếu tố mùa vụ đang ủng hộ thị trường kim loại quý, khi giai đoạn từ Giáng sinh đến Lễ Tình nhân thường là thời kỳ có hiệu suất tốt nhất trong năm. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị lan rộng khiến nhà đầu tư không sẵn sàng bán vàng trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Ngoài ra, kỳ vọng về việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ và mở rộng cung tiền trong nửa đầu năm cũng thúc đẩy các dòng vốn, đặc biệt là các giao dịch thuật toán, mua vào mỗi khi giá điều chỉnh.

Lusk cho rằng kim loại quý hiện vẫn là tâm điểm của dòng tiền, với khả năng tiếp tục tăng trong quý I. Trong nửa cuối năm, khi bối cảnh chính trị tại Mỹ thay đổi, đặc biệt là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường có thể xuất hiện cơ hội điều chỉnh mạnh.